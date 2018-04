Torneo Regioni Futsal: nei Giovanissimi la finale sarà tra Emilia Romagna-Veneto, negli allievi tra Lazio-Abruzzo

In dirittura d'arrivo con le finalissimi di categoria il Torneo delle Regioni di Futsal, che si disputa in Umbria: Sarà Emilia Romagna-Veneto l’ultimo atto del Torneo delle regioni Calcio a 5 per quanto riguarda i Giovanissimi. Ancora una volta la rappresentativa veneta si dimostra assoluta specialista della categoria, raggiungendo con quella di domani al Palapaternesi di Foligno (ore 9.00), la quarta finale in sei edizioni. La formazione di Alessandro Marini ha così la possibilità di difendere il titolo conquisto lo scorso anno in Puglia dai ragazzi di Roberto Quaranta, il tecnico prematuramente scomparso qualche mese dopo la vittoria. A sfidare i campioni in carica sarà l’Emilia Romagna, alla sua prima storica finale nei Giovanissimi. Nella categoria Allievi invece la finalissima sarà tra Lazio e Abruzzo: gli abruzzesi superano la Campania per 4-3 e così domani(ore 11) affronteranno i campioni in carica del Lazio, che questa mattina hanno battuto il Piemonte VdA, nella finale al Palapaternesi di Foligno .Sarà un battesimo di fuoco per gli abruzzesi, alla prima finale nella loro storia, proprio contro chi la storia l’ha scritta in questa categoria (Lazio sempre in finale nelle sei edizioni disputate e quattro successi).

Perugia

27/04/2018 17:08

Redazione