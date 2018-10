Tour operator in visita a Gubbio per scoprire le eccellenze del territorio in vista delle iniziative del Natale

Nei giorni scorsi sono stati ospitati dalla città di Gubbio, nell’ambito di un progetto di promozione e commercializzazione turistica promosso dal Comune di Gubbio, sette tra i migliori tour operator italiani, specializzati nell’incoming turistico, al fine di scoprire le eccellenze del territorio. I tour operator hanno potuto vivere in prima persona le particolarità della città, grazie ad un intenso programma di attività, tra cultura ed enogastronomia, organizzato da UmbriaSì, tour operator di Confcommercio e Federalberghi Umbria specializzato nell’incoming turistico, in collaborazione con Confcommercio Gubbio. Gli operatori, provenienti da Lombardia, Veneto e Campania, hanno apprezzato il meglio dell’offerta territoriale e hanno ricevuto la “Patente da Matto”, incontrando tra gli altri l’assessore al Turismo Nello Fiorucci e il retore della Basilica di Sant’Ubaldo don Fausto Panfili. Il programma dei lavori con i tour operator, totalmente incentrato sulla città, ha visto il coinvolgimento di associazioni e consorzi attivi sul territorio con le loro iniziative, ad esempio Land e le attività legate a Gubbio è Natale, il Maggio Eugubino, Gubbio Express, Funivia Colle Eletto, Umbria & Bike e Umbria & Taste. La visita si è conclusa con interessanti prospettive per il mercato turistico di Gubbio, a partire dalle prossime attività legate al Natale.

Gubbio/Gualdo Tadino

08/10/2018 15:42

Redazione