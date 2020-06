Turismo e territorio: parte da Gubbio il tour itinerante "Resta a casa - Viaggia in Italia" ideato dalle travel blogger Sabrina Barbante e Miriam Chilante. Stasera servizio nel TG di TRG

Un tour itinarente dell'intera penisola per promuovere il turismo italiano nel belpaese dopo, nonostante e guardando oltre il virus. Questo è il progetto denominato ‘Resta a casa-Viaggia in Italia’ ideato dalle travel blogger Sabrina Barbante e Miriam Chilante, a cui si è unita la blogger toscana Francesca Giagnorio. Parliamo di influencer molto note nel panorama nazionale e seguite soprattutto su Instagram da tantissimi followers: inoltre Miriam è fondatrice della Scuola Italiana Influencer e autrice del blog www.viaggisogniepassione.com mentre Sabrina Barbante, fondatrice del Travel Blog ‘In my suitecase – www.sabrinabarbante.com’. E il loro web project, è partito in questi giorni proprio dall'Umbria. E ad aprire proprio in questi giorni il tour sono state proprie meraviglie storico-paesaggistiche e artistiche di Gubbio senza tralasciare il settore enogastronomico per poi spostarsi nell'area ternana negli incantevoli scorci di Narni. La volontà è ovviamente anche quella di raccontare come gli operatori del comparto turistico stanno vivendo questo delicato periodo storico, andando proprio a visitare alcune strutture ricettive del luogo. Fondamentale il supporto del circuito di Umbria Tours e di Umbriamarche, sistema multicanale per la promo commercializzazione del turismo dell’Appennino Umbro Marchigiano.

Stasera servizio nel Tg di TRG con le interviste alle travel blogger Sabrina Barbante e Miriam Chilante oltre che a Maddalena Vantaggi, content manager per Umbriamarche.

