Tutto pronto per la prima edizione del "Norcia Economic Forum Esg89" di scena domani dalle 18.30 in piazza S.Benedetto

Tutto pronto per il ‘NORCIA 2020 ECONOMIC FORUM ESG89’ che si svolgerà domani 29 luglio a partire dalle ore 18,30 in Piazza San Benedetto.

Il Forum alla sua prima edizione è stato organizzato proprio a Norcia con l’obiettivo di sollecitare un momento di grande ‘riflessione’ sul post Covid-19 e sul post-Sisma 2016. Saranno presenti rappresentanti istituzionali e imprenditoriali che si confronteranno sui temi del ‘rinascimento economico’ fondato sulla sostenibilità, la resilienza e l’ heritage culturale.

Per Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, ‘Un caro benvenuto a tutti gli ospiti, ai relatori e agli imprenditori con i quali ragioneremo di futuro e ricostruzione, al cospetto di San Benedetto, ricostruttore d’Europa. La nostra Piazza, seppur ferita, rimane una delle più belle d’Italia e d’ Europa, particolarmente suggestiva ad ospitare eventi come questo importante Forum dal quale, sono certo, arriveranno interessanti spunti che possono favorire un rinnovato slancio’.

Fra gli illustri ospiti in Piazza San Benedetto anche Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ha voluto testimoniare il grande impegno che lo attende nei prossimi anni:’A quasi quattro anni dall’inizio della crisi sismica che ha sconvolto il centro Italia e nel momento in cui la normativa sulla ricostruzione sta finalmente prendendo la sua forma definitiva – ha sostenuto - il forum di Norcia è un’occasione importante per fare il punto sul grande lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Se la ricostruzione fisica ormai può e deve partire, anche grazie alle forti semplificazioni introdotte dal governo, dobbiamo sforzarci di ragionare sulla ripartenza dell’economia, sui nuovi assetti sociali indotti dal sisma e dall’emergenza covid-19, sulle nuove prospettive di sviluppo. Il contributo degli economisti e degli imprenditori è essenziale, e questo appuntamento lo confermerà, per disegnare l’agenda dei prossimi mesi, decisivi per la ricostruzione’.

In rappresentanza della Commissione Europea, parteciperà al ‘NORCIA 2020 ECONOMIC FORUM ESG89’, Antonio Parenti, che della stessa ne è proprio il Capo della Rappresentanza in Italia. ‘Sostenibilità, resilienza e patrimonio culturale sono temi di grande interesse per la Commissione europea, per i quali sono stati messi in campo azioni e impegni sì ambiziosi e coraggiosi ma di certo commisurati all’importanza della posta in gioco nello scenario post-Covid19. Anche per questo sarà necessaria l’azione sinergica di tutti i settori della nostra economia e uno sforzo corale a tutti i livelli: europeo, nazionale e locale”

Il 29 luglio il Forum si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Nicola Alemanno, della Presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei e di Antonio Parenti in qualità di Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. A seguire, il dibattito vedrà nomi illustri dell’imprenditoria italiana dibattere insieme a due economisti di chiara fama e levatura che hanno voluto offrire a Norcia la propria disponibilità: Mario Baldassarri e Carlo Cottarelli.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Giovanni Legnini, nominato nel recente febbraio 2020 dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Perugia

28/07/2020 13:17

Redazione