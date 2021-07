Umbertide: Motamicizia, quattordicesima edizione da incorniciare. 140 i partecipanti alla manifestazione

Sono stati circa 140 i partecipanti che hanno preso parte alle quattordicesima edizione di “Motamicizia”, manifestazione organizzata dall'associazione umbertidese Motociclisti Non Agitati in collaborazione con MG Mencarelli Group e patrocinata dal Comune di Umbertide, dal Comune di Fermignano e dalla Proloco di Fermignano. Oltre che dall'Umbria, i partecipanti alla manifestazione sono arrivati da Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige. Nella due giorni di mototurismo tra Umbria e Marche i centauri, partiti sabato da Gubbio si sono recati sulle loro due ruote rombanti prima a Fermignano e successivamente alle Grotte di Frasassi. Domenica è stata la volta della scoperta dell'Alta Umbria. Dopo la partenza da Umbertide, ai piedi della Rocca in piazza del Mercato, i motociclisti si sono diretti prima a Montone e poi a Pietralunga dopo un “rislulsino” offerto all'interno della sede dell'associazione Motociclisti Non Agitati. Al termine del tour dei tre centri altotiberini, la manifestazione si è conclusa con il pranzo dei saluti presso il circolo di Pian d'Assino. L'associazione Motocicllisti Non Agitati “vuole ringraziare in primo luogo tutti i partecipanti, un grazie di cuore a tutti i Nonagitati che si sono impegnati in prima persona per la buona riuscita, a partire dalla programmazione dei motogiri e visite, le staffette, gli accompagnatori, gli addetti/e all'accoglienza, chi si è occupato della preparazione e distribuzione del 'ristulsino', di chi si è occupato delle fotografie e dei filmati, dei nostri cuochi e grigliatori. Bravi Tutti! Un grazie doveroso e sincero a tutti i nostri sponsor: MCSaldobrasature, POR Micucci System, MC System, Efors Abbigliamento, Panetteria Perugini di Cerbara, Jonny's Pub di Trestina, Panificio La Torre di Umbertide, 2M Macelleria di Umbertide, Pizzeria Il Triangolo Pietralunga, Chitarrai Motor, Tecnomoto. Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere al Sindaco del Comune di Umbertide Luca Carizia per la disponibilità dimostrata, al Sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, al Sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi, alla Pro Loco di Fermignano e al Consorzio Grotte di Frasassi”.

Città di Castello/Umbertide

02/07/2021 11:53

Redazione