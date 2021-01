Umbertide: partiti i lavori per l'abbattimento della barriere architettoniche e la mobilità sostenibile tra via Vittorio Veneto e piazza Mazzini

Il centro storico di Umbertide è pronto per diventare sempre più accessibile a tutti. Nella mattinata odierna, con l'allestimento del cantiere dove avverranno le operazioni, sono partiti i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la mobilità sostenibile nell'area del centro storico tra via Vittorio Veneto e piazza Mazzini. Gli interventi prevedono il posizionamento di una nuova e ulteriore passerella pedonale sul torrente Reggia tra via Vittorio Veneto e piazza Mazzini che faciliterà ancora di più il passaggio tra le due sponde tra le aree poste nei pressi della Piattaforma e della chiesa Collegiata. E' inoltre prevista la realizzazione di un corrimano lungo la scalinata che da piazza del Mercato conduce in via Guidalotti (dall'imbocco di piazza Mazzini), l'adeguamento di due passaggi pedonali su via Vittorio Veneto (il primo di fronte all'edicola, l'altro su piazza Caduti del Lavoro) e la prosecuzione del marciapiede fino a sotto le mura del Teatro dei Riuniti. I lavori hanno un importo complessivo di 90mila euro erogati dal Ministero dell'Interno. “Puntiamo a una Umbertide ancor più accogliente e inclusiva, a favore delle nostre famiglie, bambini, anziani e disabili. L'obiettivo primario di questi lavori è quello di giungere a una piena vivibilità del cuore della nostra città a vantaggio di tutti – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – L'Amministrazione è molto sensibile alle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla mobilità sostenibile, verso le quali si vuol rispondere con azioni dirette e concrete. Con questi lavori vogliamo andare nella direzione di rendere ancora più razionale l'accesso al nostro centro storico, che ogni giorno viene frequentato da tanti umbertidesi”.

Città di Castello/Umbertide

11/01/2021 12:59

Redazione