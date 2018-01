Un nuovo gusto di gelato dedicato a malata umbra

Due "campioni" del gelato insieme a Silvana Benigno, la donna in cura per un tumore, originaria della Sicilia ma da 20 anni a San Giustino Umbro, che, con il suo calendario "Alla faccia del cancro", da settimane sta lanciando il messaggio con il sorriso per la raccolta fondi da destinare alla Fondazione Ieo di Milano e supportare così la ricerca contro i tumori. Due campioni che dedicheranno un loro nuovo gusto di gelato proprio a Silvana. Venerdì 5 gennaio dalle ore 21 la 48enne sarà ospite del primo campione d' Italia dei gelatieri, Palmiro Bruschi, all' interno della Gelateria Ghignoni di Sansepolcro; l' altro ospite dell' appuntamento è Alessandro Crispini di Spoleto. Il suo gelato al pistacchio è stato decretato il migliore del mondo nella finalissima di Rimini del Gelato World Tour. Nell' occasione i due gelatieri presenteranno ufficialmente ai clienti il nome del gusto dedicato proprio alla mamma-coraggio.

Perugia

04/01/2018 17:26

Redazione