Università dell’Appennino: il sindaco Stirati incontra il direttore di 'Poliarte'

Il sindaco Filippo Mario Stirati si è incontrato ieri a Nocera Umbra con il collega Giovanni Bontempi e con il direttore Giordano Pierlorenzi di ‘Poliarte’ - politecnico delle arti approlicate all’impresa, per valutare scambi e collaborazioni sulla base del progetto denominato ‘L’Università dell’Appennino’, che coinvolge le Regioni Umbria e Marche e illustrato ieri in dettaglio nel corso dell’incontro. Poliarte, nata in Ancona nel 1972, vanta collaborazioni con istituti nazionali e internazionali ed è accreditata come agenzia formativa; le sue competenze spaziano dalla moda, alle arti al design industriale e artigianale, alla comunicazione applicata a vari settori. E’ riconosciuta dal MIUR, svolgendo corsi triennali che rilasciano il titolo di diploma accademico di primo livello equipollente al diploma di laurea triennale e crediti formativi per il prosieguo degli studi universitari. La sua peculiarità è la formazione di nuove figure professionali partendo da ‘antichi mestieri’, per favorire occupazione soprattutto giovanile nei settori turistico, sociale, economico, culturale. Nei prossimi giorni verranno organizzate apposite conferenze nei territori, per approfondire le proposte, le tematiche e i programmi.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/04/2018 16:23

Redazione