Usl Umbria 1, il commissario Gilberto Gentili nomina la squadra di direzione

A poco più di due settimane dal suo insediamento, il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Gilberto Gentili ha definito la squadra di direzione nominando Alessandro Maccioni direttore amministrativo dal 31 luglio e Massimo D'Angelo direttore sanitario con presa di servizio dal 5 agosto. Il dottor Maccioni, 63 anni, esperto di diritto amministrativo e controllo di gestione, negli ultimi dieci anni ha lavorato nella sanità pubblica come direttore dell’area vasta presso la sede di Ancona della Asur Marche. Il dottor D’Angelo, 52 anni, invece, ha un lungo curriculum come dirigente medico presso numerose strutture in Piemonte e, da febbraio 2020 ad oggi, è stato direttore sanitario presso l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone proprio sotto la direzione del dottor Gentili. Il commissario Gilberto Gentili, comunque, sta già lavorando a pieno regime con la conoscenza delle varie strutture della Usl Umbria 1. Tra gli obiettivi del suo mandato c’è, in collaborazione con la Regione, la pianificazione per la riduzione delle liste di attesa. Su questo fronte sono state già prese iniziative volte a migliorare l’offerta delle prestazioni, sempre nel rispetto della sicurezza degli operatori e dei pazienti in merito all’epidemia Covid-19.

Perugia

31/07/2020 15:06

Redazione