Vis Gubbio, parla Bettelli: "Dovremo giocarcela fino in fondo. Impianti sportivi? Sarebbe una beffa andare in A e non poter giocare qui". Stasera replica telecronaca TRG1 ore 22.30

Continua il momento d'oro per la Vis Gubbio: la vittoria sul Grosseto consolida la vetta per i rossoblù nel campionato di serie B di futsal. Ieri sera negli studi di "Fuorigioco" presenta una delegazione della squadra guidata dal tecnico Marco Bettelli, che non ha nascosto entusiasmo: "La squadra sta disputando una grande stagione. Siamo partiti con una sconfitta ma poi la reazione è stata veemente e trascinati anche dal nostro straordinario pubblico, siamo riusciti a dare continuità ai risultati. Dovremo giocarcela fino in fondo, con il Prato che sta dietro a noi di 1 punto e lo scontro diretto da giocarsi in Toscana, e con il Cus Ancona che ha tre punti di distacco da noi. Il sogno non è così impossibile e noi stiamo lavorando per realizzarlo".

Punto interrogativo invece sul futuro dell'impiantistica sportiva. La Polivalente oggi a mala pena contiene gli oltre 500 spettatori ogni gara. Per un'eventuale promozione in serie A2 i rossoblù non potrebbero giocare nell'attuale palestra polivalente: "Sarebbe una beffa compiere il miracolo sportivo e salire in serie A ma non poter giocare qui" ha commentato Bettelli: "So che la società è già al lavoro con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione. Noi pensiamo a condurre in porto il campionato, sarà dura ma ci proveremo". Stasera telecronaca integrale di Vis Gubbio-Grosseto dalle 22.30 su TRG1 ch 111.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/02/2020 11:28

Redazione