Volley, ecco il calendario di Superlega: Sir Perugia riparte(20 Ottobre) da Latina

Comincerà dal palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina, casa della Top Volley, il nuovo lungo viaggio della Sir Safety Conad Perugia. Stilati stamattina a Salsomaggiore, a chiusura della tre giorni del Volley Mercato, i calendari del 75° campionato di Superlega. Definito il percorso dei Block Devils di Vital Heynen che, come nella passata stagione ma a campi invertiti, parte domenica 20 ottobre in casa della formazione pontina. Un cammino omogeneo e certamente impegnativo quello dei bianconeri che avrà il suo culmine nelle ultime tre giornate con le sfide, tutte consecutive, con i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, con la Leo Shoes Modena e con l’Itas Trentino. Tra le date da cerchiare in rosso al PalaBarton il 15 dicembre con la Sir che ospita Modena, il 15 marzo quando arriva Civitanova ed il 29 marzo con la supersfida con Trento. Cambia invece la programmazione della Supercoppa Italiana che, a differenza degli anni scorsi, non sarà l’happening al campionato, ma si disputerà giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre a Civitanova Marche con le due semifinali che saranno Civitanova-Modena e con i Block Devils opposti invece a Trento

Questo il roster ufficiale della Sir Safety Conad Perugia 2019/2020:



n. 1 ALESSANDRO PICCINELLI Libero

n. 2 FABIO RICCI Centrale

n. 4 SJOERD HOOGENDOORN Opposto

n. 6 ROBERT TAHT Schiacciatore

n. 9 WILFREDO LEON VENERO Schiacciatore

n. 10 FILIPPO LANZA Schiacciatore

n. 11 TSIMAFEI ZHUKOUSKI Alzatore

n. 12 ROBERTO RUSSO Centrale

n. 13 MASSIMO COLACI Libero

n. 14 ALEKSANDAR ATANASIJEVIC Opposto

n. 15 LUCIANO DE CECCO Alzatore

n. 17 OLEH PLOTNYTSKYI Schiacciatore

n. 18 MARKO PODRASCANIN Centrale

All. VITAL HEYNEN

Perugia

18/07/2019 19:30

Redazione