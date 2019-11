Volley, tempo di Supercoppa: stasera Sir Perugia (ore 18) alla semifinale contro Trentino

Volley, Superlega: tutto pronto all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la Final Four della Supercoppa che mette in palio il primo trofeo stagionale con le quattro grandi della pallavolo italiana degli ultimi anni a caccia del titolo. Stasera e sabato gli occhi della pallavolo italiana saranno dunque puntati nelle Marche con Civitanova-Modena alle ore 15:30 ad aprire la kermesse con la prima semifinale e con la Sir Safety Coand Perugia in campo a seguire alle ore 18:00 contro l’Itas Trentino per la seconda semifinale. Sono già a Civitanova Marche Heynen ed i suoi ragazzi che domattina svolgeranno la rifinitura di rito nell’impianto di gioco. Il coach belga dovrebbe potrebbe partire con la stessa formazione in campo domenica scorsa contro Verona con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Ricci e Russo centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero. In recupero Podrascanin, assente proprio con Verona per un problema fisico

Perugia

01/11/2019 09:29

Redazione