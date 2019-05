Volontario dell’ AISM percorre a piedi l’Italia e fa tappa a Norcia

Ha fatto tappa a Norcia il cammino di Marco Togni, 36 anni di Finale Ligure che sta attraversando a piedi l’ Italia peninsulare. Partito lo scorso 17 marzo da Genova sotto al Ponte Morandi, salutato dal Sindaco della Città, Togni ha attraversato Liguria, Toscana, Lazio e Umbria. Non solo la voglia di scoprire il Bel Paese a piedi ma anche sensibilizzare al tema della sclerosi multipla: Togni è infatti volontario dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AISM, patologia che colpisce mediamente una persona ogni cinquecento. “Ho messo in pausa la mia vita per un anno e con il mio impegno Sono arrivato a Norcia percorrendo il cammino di San Benedetto, forse il più bello d’Italia per la bellezza del paesaggio e che è destinato a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni" dice Marco, stato accolto dall’ assessore allo sviluppo economico che ne ha sottolineato lo spirito lodevole dell'iniziativa e l'importanza di sensibilizzare. "Unisco il dilettevole ad un nobile scopo - prosegueTogni - quello di sensibilizzare ed informare riguardo temi rilevanti della ricerca scientifica, sui diritti delle persone con disabilità e per favorire la conoscenza dei servizi e dei valori di AISM, promuovendo incontri istituzionali, con scuole e società sportive”. Un impegno che Togni manterrà quando ripasserà dalla città di San Benedetto nel prossimo autunno. Il rientro a Genova infatti è previsto per il mese di novembre.

Perugia

02/05/2019 13:18

Redazione