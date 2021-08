Weekend rovente con Lucifero, ma da lunedì temporali al Nord

Torna a farsi 'sentire' l' anticiclone africano Lucifero, responsabile della quarta ondata di calore dei giorni scorsi, che surriscalderà gran parte delle regioni italiane nel fine settimana che si apre domani. Ma da lunedì torneranno i temporali al Nord e martedì anche al Centro. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che sabato e domenica saranno due giornate in prevalenza soleggiate e molto calde. Soltanto domenica sono previsti dei temporali pomeridiani sull' arco alpino, segno di un successivo cambio del tempo. Le temperature saliranno fino a superare i 34-35°C. La regione più calda risulterà la Sardegna dove nelle zone interne meridionali si potranno toccare addirittura 37°C, 36°C invece in Emilia (bolognese, ferrarese), 35 in Veneto (rodigino, veronese), Lombardia (pavese, mantovano), in Puglia (tarantino), Sicilia (Agrigento e Siracusa) e Basilicata (materano ionico) e 34°C su Lazio, Toscana, Umbria e Marche (Firenze, Roma, Perugia, Macerata). La presenza dell'anticiclone però avrà vita breve quanto meno al Nord, infatti da lunedì l' arrivo di aria più fresca in quota di origine nordeuropea favorirà la genesi di forti temporali che dal Triveneto si porteranno verso l' Emilia Romagna e la Lombardia per poi scendere nella giornata di martedì anche alle Marche e all' Umbria. Questo il dettaglio delle previsioni: Venerdì 20. Al nord: temporali sulle Alpi del Triveneto e sull' Appennino emiliano. Al centro: temporali sugli Appennini. Al sud: temporali o rovesci sui rilievi. Sabato 21. Al nord: sole e caldo. Al centro: tutto sole e caldo. Al sud: lievemente instabile sulla Calabria, tanto sole altrove. Domenica 22. Al nord: soleggiato e caldo, ma scoppieranno temporali pomeridiani sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole prevalente. Da lunedì temporali dal Nord verso il Centro.

Perugia

20/08/2021 14:43

Redazione