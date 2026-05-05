Skin ADV

A Gualdo Tadino la 6° edizione della Palestra Digitale

Iniziativa dedicata alla tecnologia, che rientra nell'ambito degli eventi dello Spring.edu-FEST.

A Gualdo Tadino si svolgerà sabato 9 Maggio dalle ore 9 alle 12 la 6° edizione della Palestra Digitale, iniziativa dedicata alla tecnologia, che rientra nell'ambito degli eventi dello Spring.edu-FEST. Saranno presenti le classi degli istituti scolastici di tutta la fascia appenninica Gualdo, Nocera, Sigillo e Fabriano. Lo scopo è favorire il confronto costruttivo in ambito Stem e orientare i ragazzi verso scelte consapevoli anche rispetto alle prospettive lavorative. La manifestazione è aperta a tutti e punta a far scoprire ai visitatori una vasta gamma di ambiti digitali che spaziano dalla manifattura digitale, al mondo informatico fino agli ambiti attuali di ambiente ed energie rinnovabili. Saranno presenti anche diversi stand dell'ITS e del Polo Nanomat. Ci sarà inoltre la premiazione dei progetti realizzati con il sostegno della Fondazione Perugia, su Agricoltura sociale ed intelligenza artificiale.

Gubbio/Gualdo Tadino
05/05/2026 15:47
Redazione
05/05/2026 15:33 | Costume
L'eugubino Daniele Mischianti in lizza per il David di Donatello
L`eugubino Daniele Mischianti è tra i candidati in lizza per il David di Donatello, per i migliori effetti visivi nel fi...
Leggi
05/05/2026 15:07 | Attualità
Carlo e Ubaldo Colaiacovo definiscono un nuovo assetto della governance di Financo
Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding comunicano di aver perfezionato l’acquisizione del 12,5% ciascuno...
Leggi
05/05/2026 14:33 | Cultura
'Eccezionale successo' per la mostra 'Giotto e san Francesco' alla Gnu
Un "eccezionale successo di pubblico" - sottolineano i promotori - per la mostra "Giotto e san Francesco. Una rivoluzion...
Leggi
05/05/2026 14:08 | Sport
Arriva a Nocera Umbra il CAMP Fundación Real Madrid Clinics
Dal 13 al 17 luglio, Nocera Umbra ospiterà il CAMP Fundación Real Madrid Clinics, programma ufficiale della Fundación Re...
Leggi
05/05/2026 13:47 | Sport
Stasera ultima puntata di "Fuorigioco", ore 21.15, TRG: in studio il Ds del Gubbio Mauro Leo
Stasera torna "Fuorigioco" su TRG alle 21.15 con la puntata che chiude l`annata 2025-2026: il bilancio stagionale del Gu...
Leggi
05/05/2026 13:00 | Attualità
Umbria-Tunisia, scambi commerciali per 93 milioni l'anno
Ammonta a 93,1 milioni di euro l`interscambio commerciale annuo tra Umbria e Tunisia, mentre le potenzialità realistiche...
Leggi
05/05/2026 12:44 | Sport
Trionfo umbro al primo Campionato Italiano di Ruzzolone a terne
L’Umbria si conferma protagonista assoluta nel panorama dei giochi e degli sport tradizionali. In occasione del debutto ...
Leggi
05/05/2026 12:12 | Attualità
Congresso regionale Uil, ecco la nuova segreteria
Ieri, il consiglio regionale, riunito a margine del XIX congresso della Uil dell’Umbria, ha eletto all’unanimità anche l...
Leggi
05/05/2026 11:54 | Attualità
Su un muro del centro di Perugia uno spazio dedicato al 'necrologio degli animali'
Uno spazio dedicato al "necrologio degli animali", con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca de...
Leggi
05/05/2026 10:58 | Attualità
Gesenu e Comune inaugurano il Centro di raccolta di Sant'Andrea delle Fratte
E` stato inaugurato questa mattina il Centro di raccolta rifiuti di via Sandro Penna, a Sant`Andrea delle Fratte, riaper...
Leggi
Utenti online:      564


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv