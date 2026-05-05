A Gualdo Tadino la 6° edizione della Palestra Digitale

A Gualdo Tadino si svolgerà sabato 9 Maggio dalle ore 9 alle 12 la 6° edizione della Palestra Digitale, iniziativa dedicata alla tecnologia, che rientra nell'ambito degli eventi dello Spring.edu-FEST. Saranno presenti le classi degli istituti scolastici di tutta la fascia appenninica Gualdo, Nocera, Sigillo e Fabriano. Lo scopo è favorire il confronto costruttivo in ambito Stem e orientare i ragazzi verso scelte consapevoli anche rispetto alle prospettive lavorative. La manifestazione è aperta a tutti e punta a far scoprire ai visitatori una vasta gamma di ambiti digitali che spaziano dalla manifattura digitale, al mondo informatico fino agli ambiti attuali di ambiente ed energie rinnovabili. Saranno presenti anche diversi stand dell'ITS e del Polo Nanomat. Ci sarà inoltre la premiazione dei progetti realizzati con il sostegno della Fondazione Perugia, su Agricoltura sociale ed intelligenza artificiale.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/05/2026 15:47

Redazione