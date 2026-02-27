Skin ADV

A Montone la mostra HeART of Gaza: lo sguardo dei bambini oltre la guerra

All’Auditorium San Fedele l’esposizione è visitabile fino al 1° marzo.

L’Auditorium San Fedele di Montone, fino a domenica 1° marzo, ospita “HeART of Gaza”, una mostra itinerante che raccoglie e celebra l’arte dei bambini, la loro visione del mondo e la loro straordinaria resilienza attraverso il linguaggio universale del disegno. Nella giornata di chiusura, alle ore 16.30, si terrà una conferenza sul tema con la partecipazione dell’amministrazione comunale di Montone e, in videochiamata, di Mohammed Timraz, fondatore del progetto HeART of Gaza. Il dibattito, moderato dalla psicologa Letizia Vibi, approfondirà la nascita dell’iniziativa, il modo in cui i bambini hanno accolto l’idea dei disegni e la loro reazione nel vedere tornare a Gaza le opere realizzate dai coetanei di altri Paesi.

Orari di apertura:

Mattina: 10:30 – 12:30

Pomeriggio: 15:00 – 18:00

Città di Castello/Umbertide
27/02/2026 12:38
Redazione
