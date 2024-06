ASD Polisportiva CSI Oratorio Don Bosco Gubbio: settimo Torneo di calcio e pallavolo "Araldo Vispi"

Si è svolto sabato 8 e domenica 9 giugno, presso l'impianto sportivo "Beniamino Ubaldi", il settimo Torneo di calcio e pallavolo "Araldo Vispi" organizzato dall'ASD Polisportiva CSI "Oratorio Don Bosco" Gubbio, riservato alle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi e alle categorie Minivolley e Under 12 per la pallavolo. Numerose le società partecipanti: Acf Foligno, Angelana, Arezzo Accademy, Asd Pontevalleceppi, Asd Tiberis, Atletico Gubbio, Aurora Calcio Jesi, Barbato F. Accademy, Bastia Calcio 1924, Colombella- Ramazzano, Asd Fabriano Cerreto, Fontanelle, Fortitudo Fabriano, Asd Fulginium, Junior Castello, Asd Madonna Del Latte, U.S. Mantignana Montemalbe asd, Asd Nocera Umbra 2017, Pgs Don Bosco, Asd Pontevecchio, Sporting Club Trestina, FC Umbertide Agape, Asd Fossato Volley e Asd Sigillo Volley per un totale di circa 70 squadre per il torneo di calcio e di pallavolo. Per due giorni l’impianto sportivo ha ospitato circa 2000 persone. Più di 700 giovani atleti e atlete provenienti da Umbria, Marche, Lazio e Toscana, di età compresa tra il 2011 e il 2018, si sono impegnati in più di 150 competizioni sportive. “Sono numeri molto importanti e in continua crescita, anno dopo anno - commenta il presidente Mauro Vernigi - È la conferma che il nostro torneo è sempre più apprezzato ed è oramai diventato un punto di riferimento fra i vari tornei regionali. E i complimenti che spesso riceviamo al termine della giornata dagli istruttori e dai genitori delle varie società sono la migliore testimonianza della bontà del nostro lavoro. Un lavoro duro e impegnativo, non lo nascondo, reso possibile dalla collaborazione attiva di tantissimi genitori e simpatizzanti, anche loro in numero sempre crescente. Senza il loro fondamentale apporto, non sarebbe possibile gestire per due intere giornate numeri simili”. La giornata di sabato 8 giugno ha visto scendere in campo le squadre degli ALLIEVI e dei GIOVANISSIMI 2009 e 2010 per un torneo a due gironi che si è concluso in tarda serata con pizza, patatine e bevande per tutti. La giornata successiva è iniziata con il saluto da parte del Presidente Vernigi, di Carlo Sferrazza in rappresentanza della FIGC e del vescovo di Gubbio Mons. Paolucci Bedini. Il torneo, per tutte le altre categorie e per la pallavolo, si è svolto per l'intera giornata con centinaia di bambini e bambine che dalle 9.30 alle 19.00 hanno riempito di gioia e di colori l’intero impianto sportivo. Il presidente ha voluto ringraziare anche tutte le aziende e associazioni che hanno fattivamente collaborato alla complessa organizzazione della manifestazione: Conad Superstore Ferratelle, Magazzini Santini, Siami Spa nella persona del presidente Sauro Notari, Pasticceria Italia, Pro.loco Branca, Pro-loco Mocaiana, Avis Gubbio, Teloneria Eugubina, Print&Gadget srl, CRU Umbria e FIGC, Misericordia di Fossato di Vico, Gastronomia da Fulvio, Società ECE, Caffé tre Ceri, Corinzi 13, la sezione AIA di Gubbio e Carlo Sferrazza in rappresentanza della FIGC. “Un particolare ringraziamento anche al vescovo mons. Paolucci Bedini, a don Mirko Orsini, a don Fabricio Cellucci e alla parrocchia della Madonna del Prato - prosegue il Presidente Vernigi - ai nostri istruttori, ai membri del consiglio direttivo, a tutti i ragazzi che hanno seguito le competizioni sportivi nei 9 campi da gioco. E sicuramente ai genitori, uno dei punti di forza della nostra Associazione sportiva”. Appuntamento ora alla tradizionale festa di fine anno a conclusione di una stagione sportiva ricca di grandi soddisfazioni, pronti a ripartire con entusiasmo e impegno per la prossima stagione.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/06/2024 07:10

Redazione