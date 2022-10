Alessandro Lilli campione italiano tiro con la fionda. A Gualdo Tadino i campionati per individuale e a squadre

E' un trionfo tutto in salsa gualdese il "Campionato italiano del tiro con la fionda" svoltosi nel fine settimana a Gualdo Tadino presso il Palazzetto dello sport "Carlo Angelo Luzi". Si assegnavano, tra gli altri, i titoli singolo e a squadre dove la città gualdese ha imposto i suoi nomi. Campione italiano Alessandro Lilli, volto noto al mondo dei "Giochi de le Porte", più volte primo sul palchetto di tiro per i colori giallo bianchi. Secondo posto all’abruzzese Michele Fiordi, quindi i gualdesi Daniele Berardi, Robert Shahini, Mario Rondelli, Samuele Berardi, Matteo Brunetti. Primo posto per la gara a squadre di nuovo a Gualdo Tadino con il team composto da Daniele Berardi, Robert Shahini, Samuele Berardi e Mario Rondelli , anche qui con nomi e volti noti al panorama dei Giochi, tra questi Shahini di Porta San Facondino, uno dei protagonisti della vittoria dell'ultimo Palio . Nella gara a squadre il secondo posto è andato al Friuli ed il terzo è stato ancora gualdese, con Paolo Comodi, Mirco Marinelli, Alessandro Lilli e Sergio Sabbatini.

Sotto l'egida della Figest , la Federazione italiana degli sport tradizionali, il campionato italiano ha visto lavorare sul campo per l'organizzazione la Asd Fiondatori di Gualdo Tadino, che nelle prossime settimane regalerà alla città anche una novità: ovvero il Centro federale Figest del tiro con la fionda in via Vittorio Veneto, dotato di un poligono di tiro , punto di riferimento per la World slinghot association. Un risultato raggiunto grazie allo spirito di squadra che contraddistingue l'associazione gualdese, plaudito anche dal sindaco Presciutti e dall'assessore allo sport Franceschini che hanno presenziato alle premiazioni.

( foto Daniele Amoni )

Gubbio/Gualdo Tadino

25/10/2022 10:22

Redazione