Anas: chiusura notturna della ss77var “della Val di Chienti” (Ffoligno-Civitanova Marche)

A partire da lunedì 9 giugno saranno eseguiti gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie lungo la strada statale 77var “della Val di Chienti” (direttrice Civitanova-Marche) tra Foligno e Colfiorito. Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza saranno necessarie limitazioni provvisorie al traffico esclusivamente in orario notturno. Nel dettaglio, da lunedì 9 a venerdì 13 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Foligno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Colfiorito e rientro a Foligno (innesto SS3 Flaminia). Da lunedì 16 a venerdì 20 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Civitanova Marche dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale, con uscita obbligatoria a Foligno (innesto SS3 Flaminia) e rientro allo svincolo di Colfiorito.

Foligno/Spoleto

05/06/2025 17:06

Redazione