Azienda "Brunello Cucinelli", investimenti crescono a 44,8 milioni. Prossimi investimenti per i distretti di sartoria a Penne e Gubbio

Crescono gli investimenti di Brunello Cucinelli, pari a 44,8 milioni di euro al 30 giugno (34,9 milioni di Euro gli investimenti al 30 giugno 2023) ma anche l'indebitamento che da 38,6 milioni è salito a 68,7 milioni, con l'importante piano di investimenti e il pagamento di dividendi per complessivi 66,1 milioni. Lo si legge in una nota che accompagna i conti della casa di moda umbra. Gli investimenti commerciali sono pari a 20,1 milioni dedicati a selezionate aperture, importanti ampliamenti di boutique, spazi dedicati nei Luxury Department Stores, rinnovo e ampliamento dei nostri show room nel mondo, supporto di iniziative di sviluppo nei negozi multimarca. Gli altri investimenti, pari a 24,7 milioni sono principalmente dedicati al rinnovamento degli impianti produttivi, al costante aggiornamento dei sistemi informativi, e allo sviluppo di nuovi progetti industriali. Tra questi, il progetto di raddoppio della fabbrica di Solomeo, che sorgerà alle porte del borgo in un ex compendio industriale interamente bonificato e riqualificato, e gli investimenti iniziali dedicati all'apertura di nuove strutture produttive nel territorio italiano per la produzione di capospalla e abiti sartoriali maschili: le fabbriche di Penne in Abruzzo e Gubbio in Umbria, distretti di eccellenza della sartoria artigianale.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/08/2024 18:59

Redazione