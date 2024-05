C.Castello: XIII edizione della “Miniolimpiade” e I° edizione di “Giocando lo sport”

L’istituto “San Francesco di Sales” ed in particolare la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia è lieta di comunicare a tutte le famiglie del territorio che giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2024, presso gli impianti della Pista di Atletica di Città di Castello, si svolgerà la XIII edizione della “Miniolimpiade” e la I edizione di “Giocando lo sport”. Questa manifestazione, nata nell’ambito del progetto di educazione motoria Crescere in movimento prevede per le classi III Primarie, una Miniolimpiade Giovedì 9 maggio tra le dieci scuole aderenti al progetto provenienti da Umbria e Toscana per un complessivo di 250 bambini. La manifestazione sarà l’occasione per i bambini di divertirsi e di entrare in competizione con altre scuole in una giornata di gare su specifiche specialità, sia a livello individuale sia di squadra: corsa veloce e di resistenza, lancio del vortex, salto in lungo, staffetta. Il programma è il seguente: Ore 10.30 arrivo al campo di atletica, accoglienza e merenda offerta dall’Istituto San Francesco di Sales. Ore 11.00 gare preliminari; Ore 13.00 pranzo al sacco; Ore 14.15 finali; Ore 15.45 premiazioni alla presenza dell’Assessore allo Sport e alla Scuola del Comune di Città di Castello. L’occasione sarà anche un momento di festa per tutti, bambini e adulti, per questo parteciperanno anche i genitori che saranno impegnati in una staffetta di velocità riservata a 4 mamme e 4 babbi. Venerdì 10 maggio invece si terrà la prima edizione di Giocando lo Sport manifestazione dedicata a tutti i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia del San Francesco di Sales e di tutte le scuole dell’Infanzia della Rete dell’Umbria (San Giustino, Lama, Trestina, Sant’Egidio) per un totale di 200 bambini e dell’Istituto Aliotti di Arezzo. Anche questo evento, con lo stesso programma della Miniolimpiade, nasce all’interno del percorso Crescere in Movimento e sarà una speciale giornata di giochi motori in cui i bambini, insieme ai coetanei delle scuole partecipanti, affronteranno batterie di giochi divertenti guidati dalle loro insegnanti.

L’Istituto San Francesco di Sales ringrazia il Comune per l’opportunità offerta ed augura a tutti una due giorni intensa, gioiosa e ricca di soddisfazioni.

Città di Castello/Umbertide

06/05/2024 14:48

Redazione