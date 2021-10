Calcio a 5, Serie A2: Vis Gubbio ricomincia dalla trasferta di Prato. Ufficiale la deroga di idoneità per la palestra Polivalente. Bettelli: "Felice di riabbracciare il nostro pubblico"

Pronti a stupire. Dopo i playoff disputati da matricola assoluta lo scorso Maggio, Vis Gubbio calcio a 5 riparte con la volontà di proseguire il percorso intrapreso nell'ultimo lustro, partendo dalla C2 per arrivare con merito sino alla Serie A2 di Futsal. Un nuovo start che vedrà i ragazzi di mister Bettelli continuare a disputare le gare casalinghe alla palestra polivalente che ha ufficialmente avuto deroga di idoneità per un altro anno(dopo un'estate tormentata con il serio rischio di "emigrare" in altre città umbre), grazie ad un lavoro di concerto tra società, istituzioni e federazione e che potrà anche riaccogliere il pubblico eugubino in attesa del nuovo impianto pronto a nascere in località San Marco

"Gli sforzi della nostra società in primis del presidente Barbi - commenta Marco Bettelli - hanno alla fine dato i suoi frutti. Un ringraziamento alla nostra amministrazione comunale che si è messa in moto per ovviare al problema ma tante persone hanno dimostrato vicinanza con i fatti, a partire da Andrea Farabini della Divisione nazionale Calcio a 5 passando per Simone Ortenzi, presidente divisione calcio a 5 regionale, senza dimenticare la società Cannara e il Comune di Gualdo Tadino nelle persone del sindaco Massimiliano Presciutti e dell'assessore allo sport Stefano Franceschini, che c'avrebbero accolti nei rispettivi impianti, ambedue regolamentari per il campionato. Sono ovviamente contento di giocare a Gubbio e di riabbracciare il pubblico eugubino che, fino alla pandemia che ha imposto le gare a porte chiuse, è stato per noi fondamentale"

Un girone, lo B di A2 di calcio a 5, che comprende 13 squadre provenienti da ben 6 regioni diverse e dove spicca la presenza della Sampdoria Futsal. Il primo ostacolo però per la Vis Gubbio sarà il Prato, con match in programma domani, ore 16, in terra toscana

"Il Prato è un avversario di grande blasone - analizza Bettelli - che in questa disciplina ha vinto scudetto e disputato la Coppa dei campioni ed è ormai un habitue' della categoria. Inoltre incroceremo realtà importanti: oltre alla Sampdoria, ci sono società consolidate come Villorba e VeneziaMestre anche se forse qualitativamente Pistoia ha qualcosa più di tutti"

Unica realtà della disciplina a rappresentare l'Umbria in Serie A2, per i lupi è stata un'estate di cambiamenti nel roster con nuove alchimie tattiche che la squadra sta incorporando ma resta intatta la mentalità di provare a dominare il gioco in ogni partita e la volontà di recitare ancora un ruolo da protagonista

"Abbiamo avuto partenze importanti sia dl punto di vista tecnico che sentimentale - dichiara il trainer eugubino - su tutte quella di capitan Martella ma anche i vari Boscaino, Biondi, Calvet e Carlopio. In compenso sono arrivati elementi di valore come il portiere classe 99' Lopez, il pivot brasiliano classe 1988 Piovesan e il giovanissimo(classe 2003) argentino Tramontano. Pensiamo di aver allestito un organico competitivo, poi sarà il campo a fornirci il responso"

Gubbio/Gualdo Tadino

15/10/2021 19:29

Redazione