Caldo, da mercoledì bollino giallo per 7 città

Ultimi giorni di temperature gradevoli sull'Italia per oggi e domani, tanto che, secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute dominano i bollini verdi (nessun rischio per la salute). La svolta è prevista per mercoledì 17 quando 7 città si tingeranno di giallo (livello di pre-allerta). Se oggi solo Catania ha il bollino giallo, domani la preallerta interesserà esclusivamente Perugia mentre mercoledì le città colpite dalla prima ondata di calore di giugno saranno Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti e Roma. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.

Perugia

15/06/2026 12:17

Redazione