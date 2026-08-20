Cammino 888, le donne cantano san Francesco: tappe a Città di Castello e Gubbio

Otto donne, 376 chilometri a piedi e un viaggio che intreccia arte, spiritualità, memoria e libertà. Lunedì 24 agosto il “Cammino 888 – Le donne cantano San Francesco” arriverà a Città di Castello, mentre martedì 25 farà tappa a Gubbio, entrando così nel tratto conclusivo del percorso verso Assisi. In entrambe le città, alle ore 19, l’arrivo delle camminatrici sarà accompagnato da una performance artistica. Il progetto collega fisicamente e spiritualmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Curtatone, nel Mantovano, alla basilica di San Francesco d’Assisi, attraverso un nuovo pellegrinaggio definito dagli organizzatori «spirituale, etico e artistico», capace di incontrare e incrociare altri cammini che nei secoli hanno attraversato l’Italia. A dare il nome all’iniziativa è il numero 8, attorno al quale si costruisce la simbologia dell’intero progetto: otto sono le donne protagoniste del viaggio, 800 gli anni dalla morte di san Francesco d’Assisi che si celebrano nel 2026 e 80 gli anni trascorsi dal primo voto delle donne italiane, avvenuto nel 1946. Il cammino vuole mettere in dialogo queste ricorrenze attraverso i temi della pace, della dignità e della partecipazione. Nel progetto originario l’8 è anche richiamo all’infinito, alla continuità e alla rigenerazione, mentre il viaggio delle otto donne viene presentato come un percorso di ascolto e una «lotta silente» da opporre al fragore delle armi. Le protagoniste sono Marta Mazzocchi, Asmara Bassetti, Giulia Dabalà, Margherita Frau, Elisa Guarraggi, Viola Marielli, Sonja Kieser e Sara Ubbiali, artiste e ricercatrici legate, con linguaggi differenti, alla musica, al canto, al teatro, alla danza e alle tradizioni popolari. Dopo aver attraversato Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, il Cammino entrerà nel suo tratto umbro. Il 23 agosto le artiste raggiungeranno Chiusi della Verna, luogo fortemente legato alla vicenda spirituale di Francesco, per poi proseguire verso Città di Castello lunedì 24 agosto. L’arrivo è previsto alle ore 19 nel santuario della Madonna delle Grazie, dove si svolgerà anche la performance artistica che accompagna le tappe del progetto. Il giorno successivo, martedì 25 agosto, il Cammino 888 raggiungerà Gubbio. Anche qui l’appuntamento è fissato alle ore 19, questa volta nella chiesa di San Francesco, con l’arrivo del cammino e la performance artistica delle otto protagoniste. Le tappe di Città di Castello e Gubbio accompagneranno dunque il progetto verso la sua conclusione. Dopo centinaia di chilometri e l’attraversamento di quattro regioni, il 26 agosto il Cammino 888 raggiungerà Assisi, chiudendo idealmente il cerchio alla Basilica di San Francesco.

Città di Castello/Umbertide

20/08/2026 13:01

Redazione