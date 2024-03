Città di Castello: “Guarda il mondo con i miei occhi” incanta la città

La compagnia di ragazzi “speciali” ha incantato la città. Un teatro gremito ha salutato con un lungo applauso e richiesta di “bis” il debutto dello spettacolo, “Guarda il mondo con i miei occhi”, su testo e regia di Valentina Martinelli. Una pagina di teatro, solidarietà e condivisione. Aurora, Gino Maria, Agnese, Giacomo, Elisa, Livia e Alessio, persone con disabilità, sono stati gli interpreti, attori “speciali” che sono saliti sul palco di un teatro per presentare un lavoro di grande intensità emotiva e suggestione. Un percorso che ha previsto degli incontri settimanali da settembre 2023 a febbraio 2024 che hanno valorizzato l’emotività e il lato artistico dei ragazzi speciali, portandoli a far emergere la loro parte creativa, ricca di insegnamenti per chi li osserva. Lo spettacolo è stato reso possibile dall’Associazione Co.fa.d (Comitato familiari disabili), dal Consorzio Castello Danza, dal comune di Città di Castello con la partecipazione degli attori di “Holo teatro 2 A 2”, i danzatori e gli insegnanti del Consorzio. Un invito chiaro e tangibile ad osservare la realtà senza filtri, senza sovrastrutture, in maniera semplice, vera come lo sguardo dei "ragazzi speciali" , anime pure, protagoniste di un progetto teatrale legato anche alla sperimentazione del movimento come veicolo di espressione emotiva. Di notevole impatto suggestivo la splendida scenografia che ha aperto lo spettacolo, una grande maschera neutra realizzata dall'artista Giovanna Rossi su idea della regista Valentina Martinelli. “Il Cofad – ha dichiarato, felice e commossa, la Vice-Presidente, Donatella Pauselli, - ringrazia tutti coloro che hanno fin da subito accolto la nostra proposta ed hanno gremito il teatro ieri sera, manifestando apprezzamento ed affetto. Ieri sera abbiamo posato la prima pietra di un progetto ambizioso che punta a repliche dello spettacolo in particolare nelle scuole per poter arrivare a costruire una compagnia teatrale con ragazzi speciali nel nostro territorio''

Città di Castello/Umbertide

02/03/2024 13:06

Redazione