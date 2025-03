Ciuffi-Cigni vincono un 4° Rally Città di Foligno da cardiopalma

Era previsto spettacolo, tanta adrenalina, tanti argomenti tecnici e sportivi, per la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra, il 4. Rally Città di Foligno, e le attese sono state tutte soddisfatte. Oggi, dopo un’intera giornata di elevato livello agonistico, dopo 9 prove speciali tra Foligno e Nocera Umbra, il primo atto del tricolore è andato nelle mani del 27 fiorentino Tommaso Ciuffi, in coppia con Pietro Cigni, su una Skoda Fabia Rs Rally2. La vittoria del figlio d’arte “gigliato” è maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale avendo ragione del finlandese Benjamin Korhola (Hyundai i20 Rally2), dopo una giornata in cui la testa della corsa è passata di mano per due volte. Il primo giro di prove in cui aveva svettato il 18enne trevigiano Giovanni Trentin, in coppia con Alessio Franco su una Skoda Fabia RS pure loro, davanti ad Alberto Battistolli (Skoda), limitato dal fatto di aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada agli altri, e all’altro giovane nordico, Mille Johansson (Campione Europeo “due ruote motrici” in carica), con una Fabia anche lui. Il secondo giro di prove aveva poi elevato al comando, dalla quinta prova, Korhola, affiancato da Tomonen, che poi nella penultima prova ha sofferto la rottura di un ammortizzatore, fattore che lo ha fatto avvicinare da Ciuffi a soli otto decimi, per poi affondare anche a causa della rottura della pompa dell’acqua, motivo poi del suo ritiro. Ne ha approfittato Ciuffi, vice-campione 2024 su terra, autore di un ultimo giro di gara da grandi firme, che gli ha così consentito di avviare la stagione decisamente in grade stile. Dalla bagarre che si è scatenata con il finale incandescente quanto incerto, la seconda moneta l’ha poi fatta sua Alberto Battistolli, che del “terra” è il Campione in carica. Affiancato dal fido Simone Scattolin, il vicentino ha sempre veleggiato nelle posizioni alte della classifica ed alla fine ha saputo trarre il meglio possibile. Così come ha fatto Trentin, bravo a non cercare rischi per proseguire alla perfezione il suo percorso di crescita, che in questo caso lo premia con il “bronzo” nell’appuntamento di avvio tricolore. Di poco fuori dal podio l’inossidabile Paolo Andreucci, in coppia con Briani con la Citroen C3 Rally2. Il 14 volte Campione d’Italia aveva iniziato la gara in salita con il fardello di 10” secondi di penalità presi con un ritardo all’uscita del parco assistenza prima dell’avvio dei duelli, poi tutta la giornata ha saputo rimanere nel gruppo di vertice, anche lui correndo un notevole finale di gara (miglior tempo nella prova conclusiva), conferma della sua immensa forza ed esperienza. Rimane, per il garfagnino, il boccone amaro che senza quei dieci secondi di ritardo mattutini, sotto la bandiera a scacchi poteva essere al secondo posto, viste come sono andate le cose. La top five è stata completata da Johansson, con alle note il connazionale Gronvall. Per il 19enne svedese una gara da incorniciare, passata soprattutto a “vestirsi” la vettura in un percorso molto tecnico e contro avversari di livello. La competizione folignate è stata decisamente corsa sotto il segno dei giovani, ne è la conferma anche la sesta posizione per un altro equipaggio da oltre confine, i tedeschi Muller-Hirsch, con il pilota che ha 20 anni (affiancato da un copilota esperto) e in Valle Umbra ha corso con grande intelligenza, anche nel suo caso ponendosi spesso nelle posizioni notabili del ranking. Settima piazza finale per il 24enne Christian Tiramani, in coppia con Grimaldi (Skoda), autori di una progressione interessante partita dalla decima posizione di avvio, ottavi sono giunti Farina-Raccuia, con il 27 driver trentino alla sola seconda gara su terra con la Skoda Fabia ed anche lui correndo in progressione dalla 11^ casella iniziale. Nono posto per i finlandesi Lavio-Haapala, che per tutta la gara hanno soprattutto cercato di capire la nuova versione della Skoda Fabia che avevano a disposizione senza però riuscire a graffiare come invece avevano fatto l’anno scorso durante tutto il campionato. La top ten è poi stata chiusa dai francesi Lafay-Chioso, anche loro su una Fabia, i quali addirittura avevano iniziato la sfida dalla sedicesima posizione. Sfortunati sia il savonese Fabio Andolfi, che tornava sullo sterrato dopo alcune stagioni, al via con una Hyundai i20 ed anche il riminese Angelo Pucci Grossi (Skoda), entrambi ritirati per incidente durante la settima prova, quando occupavano posizioni da top ten con ampio merito. La prima prova del “tricolore junior”, che si corre esclusivamente con le Renault Clio Rally5, è andata nelle mani del trentino Geronimo Nerobutto, con alle note Matteo Zaramella, davanti al conterraneo Sebastian Dallapiccola, assecondato da Fabio Andrian. Terzi i sardi Ricciu-Mazzone, di poco dietro. La gara “historic”, secondo atto del tricolore di categoria, è stata quasi un monologo per il cremonese Mauro Sipsz, in coppia con Fabrizia Pons. Sulla Lancia Delta Integrale, il cremonese ha lasciato la prima prova al romagnolo Andrea Succi e la sua MW M3 condivisa con Graffieti mentre terzi hanno terminato Fedolfi-Ceci, anche loro con una Lancia Delta.

Foligno/Spoleto

09/03/2025 19:12

Redazione