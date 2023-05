Conclusa la prima edizione del "Corde Festival Gubbio"

Si è conclusa sabato 6 maggio all’Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana la prima edizione del "Corde Festival Gubbio", festival ideato e voluto dai musicisti Francesco Fagiani e Paolo Ceccarelli per festeggiare i 10 anni di attività della scuola di musica 'Al Fondino' che gestiscono insieme. L’ultimo concerto ha visto il britannico Jon Gomm, virtuoso chitarrista fingerstyle, incantare il nutrito pubblico formato da eugubini e anche da molti accorsi da tutta Umbria, Marche e Toscana, per assistere a quella che era ed è l’unica data umbra del tour italiano di Gomm. Il festival ha avuto grandi successi di presenze durante tutti gli eventi, in primis i concerti serali che hanno visto il chitarrista Luca Francioso, il duo di Sara Jane Ceccarelli e Paolo Ceccarelli e i chitarristi Gabriele Bianchi col suo quintetto e Simone Matteucci in solo. Anche gli eventi collaterali hanno superato di gran lunga le aspettative, in particolare gli eventi a Spazio Liuteria e quelli dedicati a famiglie e bambini “DO RE MI PIACE LA MUSICA” con cui i docenti hanno strutturato veri e propri concerti interattivi con i partecipanti. I direttori artistici sono già impegnati nello stilare il programma dell’edizione 2024, ribadendo la volontà di portare a Gubbio artisti nazionali ed internazionali che possano incuriosire e arricchire il bagaglio culturale e musicale di tutta la cittadinanza, sempre coinvolgendo le attività locali come in questo caso il Village Pub, il Fra Luppolo Pub e la Biblioteca Sperelliana, che da sempre sostengono le attività della scuola di musica Al Fondino e dell’associazione Archè.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/05/2023 11:55

Redazione