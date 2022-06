Contrabbando, 28 arresti della Finanza in Italia e all'estero

Sono 28 gli arrestati nell'ambito dell' operazione "Melita", condotta dalle prime luci dell'alba di oggi da oltre 100 militari delle Fiamme Gialle del Trentino con arresti e perquisizioni su tutto il territorio nazionale per evasione di tributi (accise, diritti doganali e altre imposte dovute) pari a 27 milioni di euro, nonché l' avvenuta immissione in consumo di 160 tonnellate di t.l.e. (prodotti energetici) e di oltre 16 milioni di litri di prodotti alcolici. 5 indagati sono stati anche segnalati quali indebiti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza. I 28 arrestati dovranno rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche, il tutto con l' aggravante del reato transnazionale. Fermo a Perugia e in altre città italiane per 20 indagati; gli altri 8 all'estero sono destinatarie di mandato di arresto europeo e mandato di cattura internazionale.

Perugia

28/06/2022 09:53

Redazione