David D'Eramo nuovo direttore di ortopedia dell'ospedale di Orvieto

Il dottor David D'Eramo è il nuovo direttore della struttura di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Orvieto. Proveniente dall'azienda ospedaliera "Santa Maria" di Terni, il dottor D'Eramo, che ha preso servizio il primo settembre, vanta - come spiega la Usl Umbria 2 - una pluriennale esperienza nell'ambito della traumatologia e della chirurgia protesica, competenze che contribuiranno al consolidamento e allo sviluppo dell'attività ortopedica dell'ospedale. Il nuovo incarico è iniziato nel segno della piena operatività: subito dopo la presa di servizio, il dottor D'Eramo è entrato in sala operatoria per tre interventi chirurgici, una protesi inversa di spalla per frattura prossimale di omero, una protesi di revisione d'anca e il trattamento di una frattura di femore mediante endoprotesi. Nel corso della giornata si è inoltre presentata un'urgenza per frattura di femore, immediatamente inserita nel percorso chirurgico e trattata entro le 48 ore, nel rispetto di uno degli indicatori di qualità e tempestività dell'assistenza ospedaliera monitorati a livello nazionale nell'ambito del Programma nazionale esiti (Pne). "L'arrivo del dottor D'Eramo rappresenta per il presidio di Orvieto un passaggio importante di un percorso che punta a consolidare, strutturare e innovare l'attività ortopedica", ha sottolineato Ilaria Bernardini, direttore medico del presidio ospedaliero di Orvieto. "L'obiettivo - ha spiegato - è rafforzare il ruolo dell'ortopedia di Orvieto come riferimento per la traumatologia e la chirurgia protesica, ampliandone progressivamente anche la capacità di attrazione. Vogliamo costruire una struttura solida, qualificata e capace di sviluppare competenze, attività e collaborazione tra professionisti. Il fatto che il nuovo direttore abbia iniziato il proprio incarico entrando immediatamente in sala operatoria rappresenta, in modo molto concreto, lo spirito con cui vogliamo affrontare questa nuova fase". Il dottor D'Eramo è stato affiancato nella prima giornata dal dottor Diego Bellini, che ha assicurato la responsabilità della struttura nel periodo precedente all'insediamento del nuovo direttore, garantendo insieme all'équipe la continuità dell'attività. L'inserimento del nuovo direttore - sottolinea ancora la Usl - si colloca, in linea con i programmi della Regione Umbria, all'interno di un più ampio progetto di innovazione e rafforzamento del presidio ospedaliero "Santa Maria della Stella" di Orvieto, che vede nella stabilizzazione delle strutture e nella valorizzazione delle professionalità uno degli elementi centrali della propria strategia. "Il potenziamento dell'ospedale di Orvieto e la stabilizzazione del suo personale medico - spiega la presidente della Regione Stefania Proietti in una nota della Usl Umbria 2 - rappresentano una priorità per la nostra amministrazione. L'arrivo di un professionista stimato come il dottor D'Eramo dimostra la nostra volontà politica di investire concretamente nei presidi territoriali, garantendo ai cittadini umbri standard assistenziali di altissimo livello e riducendo le liste d'attesa. Vogliamo che Orvieto torni a essere un punto di riferimento d'eccellenza, attrattivo e sicuro, valorizzando il grande lavoro quotidiano dei nostri operatori sanitari". "La nomina del professionista - sottolinea la direzione strategica della stssa Usl 2 -si inserisce pienamente nella strategia di rafforzamento e stabilizzazione delle strutture del presidio di Orvieto. Investire sulla dotazione organica significa creare le condizioni per garantire continuità e qualità dell'assistenza, ma anche costruire nuove prospettive di sviluppo. L'obiettivo è rendere il presidio sempre più solido e attrattivo, capace di valorizzare le competenze presenti e di attrarre nuovi professionisti e nuove attività. L'ortopedia rappresenta, in questo percorso, un ulteriore tassello di un progetto più ampio di innovazione e crescita dell'ospedale".

Perugia

10/09/2026 10:12

Redazione