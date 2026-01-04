Skin ADV

E' morto Arnaldo Caprai, fece conoscere il Sagrantino al mondo

Figura centrale dell'imprenditoria umbra e nazionale.

È scomparso all'età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura centrale dell'imprenditoria umbra e nazionale, noto soprattutto per aver trasformato una visione enologica legata al Sagrantino in una realtà di livello mondiale con la cantina che porta il suo nome a Montefalco. Caprai iniziò la sua carriera nel settore tessile, diventando un imprenditore affermato e collezionista di merletti antichi con la sua attività a Foligno. Negli anni '70 decise di puntare sul territorio umbro acquistando una tenuta con vigneti nel cuore di Montefalco e fu l'inizio di una avventura che ha segnato il mondo della vitivinicoltura con il Sagrantino. "Mio padre è stato un ottimista e un generoso - ha raccontato il figlio Marco all'ANSA - e ci lascia l'insegnamento di guardare sempre avanti, di credere nell'impresa e nello sviluppo". "La sua - ha detto ancora Marco Caprai - è stata una grande visione imprenditoriale, prima nel tessile, poi nel vino. Un uomo che ha sempre creduto nel realizzare grandi imprese, con una visione generosa e con un profondo impegno sociale. Aveva 92 anni e fino all'ultimo ha trasmesso a tutti noi che il futuro si costruisce con passione e fiducia".

Perugia
04/01/2026 18:35
Redazione
04/01/2026 18:59 | Attualità
Città di Castello, c'è "Adotta un albero di Natale", originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro
Adotta un albero di Natale. Originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro che invitano i cittadini a par...
Leggi
04/01/2026 16:53 | Attualità
Riconoscimento del Ministero della Salute per l'Ospedale di Perugia
L`Azienda ospedaliera di Perugia ha ricevuto un importante riconoscimento di apprezzamento da parte del Dipartimento del...
Leggi
04/01/2026 16:00 | Attualità
Arriva un milione di euro per l'area della cascata delle Marmore
Per l`area della cascata delle Marmore arriva un milione di euro finalizzato ad avviare la progettazione di un intervent...
Leggi
04/01/2026 15:42 | Cultura
Assisi si prepara all'ottavo centenario del transito di San Francesco
Chiuso il Giubileo, la diocesi di Assisi si prepara all`ottavo centenario del transito di San Francesco. Le celebrazioni...
Leggi
04/01/2026 15:04 | Sport
Black Angels: Stefano Micoli è il nuovo allenatore
Si separano le strade della Bartoccini MC Restauri Perugia e del tecnico Andrea Giovi dopo la sconfitta casalinga con la...
Leggi
04/01/2026 08:54 | Sport
Black Angels ko al Pala Barton Energy: Cuneo passa in tre set
Sabato amaro per la Bartoccini MC Restauri Perugia che cade ancora davanti al proprio pubblico nella serata di sabato 3 ...
Leggi
03/01/2026 17:50 | Attualità
Umbria quinta in Italia per raccolta differenziata di rifiuti. Secondo il Cnel il costo resta su valori 'elevati'
L`Umbria e` quinta tra le regioni italiane per percentuale di rifiuti sottoposti a raccolta differenziata. Il costo del ...
Leggi
03/01/2026 17:38 | Attualità
In Umbria crescita consistente dell'ospitalità diffusa, secondo Unioncamere-Camera di commercio
L`Umbria del turismo registra un calo degli alberghi al quale si accompagna però una crescita consistente dell`ospitalit...
Leggi
03/01/2026 17:25 | Costume
A Città di Castello in scena Le volpi con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato
La Stagione 25/26 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, organizzata dal Teatro Stabile dell`Umbria in collab...
Leggi
03/01/2026 17:19 | Attualità
Dopo l’Epifania, i bambini della scuola dell’infanzia di Montedoro riprenderanno la propria attività nelle sale della parrocchia Madonna del Latte in attesa del nullaosta dell’Usl Umbria 1 al rientro nella sede di San Pio X
Dopo l’Epifania, mercoledì 7 gennaio, gli allievi della scuola dell’infanzia di Montedoro riprenderanno la propria attiv...
Leggi
Utenti online:      594


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv