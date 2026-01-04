E' morto Arnaldo Caprai, fece conoscere il Sagrantino al mondo

È scomparso all'età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura centrale dell'imprenditoria umbra e nazionale, noto soprattutto per aver trasformato una visione enologica legata al Sagrantino in una realtà di livello mondiale con la cantina che porta il suo nome a Montefalco. Caprai iniziò la sua carriera nel settore tessile, diventando un imprenditore affermato e collezionista di merletti antichi con la sua attività a Foligno. Negli anni '70 decise di puntare sul territorio umbro acquistando una tenuta con vigneti nel cuore di Montefalco e fu l'inizio di una avventura che ha segnato il mondo della vitivinicoltura con il Sagrantino. "Mio padre è stato un ottimista e un generoso - ha raccontato il figlio Marco all'ANSA - e ci lascia l'insegnamento di guardare sempre avanti, di credere nell'impresa e nello sviluppo". "La sua - ha detto ancora Marco Caprai - è stata una grande visione imprenditoriale, prima nel tessile, poi nel vino. Un uomo che ha sempre creduto nel realizzare grandi imprese, con una visione generosa e con un profondo impegno sociale. Aveva 92 anni e fino all'ultimo ha trasmesso a tutti noi che il futuro si costruisce con passione e fiducia".

Perugia

04/01/2026 18:35

Redazione