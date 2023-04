Ecco la 10° Edizione di “InCanto sulle vie di Francesco”

Prende il via da Bagnara di Nocera Umbra, la X^ edizione di “InCanto sulle Vie di Francesco”, serie di eventi che, attraverso 11 eventi musicali (Nocera Umbra (PG), Cannara (PG), Staffolo (AN), Sansepolcro (AR), Trevi (PG), Greccio (RI), La Verna (AR), Fabriano (AN), Perugia, Valfabbrica (PG) e Gubbio (PG) con conclusione ad Assisi, percorre cantando e camminando antichi luoghi francescani, fra Umbria, Marche, Lazio e Toscana. Si comincia, quindi sabato 29 aprile alle ore 17.30 a Bagnara di Nocera Umbra per ricordare le ultime ore di vita del poverello di Assisi, la memoria dell’ultimo viaggio del Santo che lascia Bagnara agonizzante per tornare nella sua città natale, Nel 1226, sul finire dell’estate, san Francesco tornò gravemente malato ad Assisi dopo aver trascorso un periodo che lo vide sottoporsi ad estenuanti terapie per il male incessante che lo affliggeva agli occhi: da Rieti fu portato a Siena, poi al conventino delle Celle presso Cortona e infine a Bagnara, nelle vicinanze di Nocera Umbra, dove si trovano le sorgenti delle famose acque di Nocera Umbra. Secondo le Fonti Francescane, i cittadini di Assisi, messi al corrente della gravità del male, inviarono una solenne delegazione di cavalieri che riportò il santo morente in corteo da Nocera Umbra facendo tappa a Satriano, villaggio sul monte Subasio tra Nocera Umbra ed Assisi, fino alla sua città natale. Con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra e la fattiva e preziosissima collaborazione del Circolo Bagnara A.P.S. e dell’Universitatis Bagnariae , la Corale Santa Cecilia ha organizzato la tappa nocerina. Il ritrovo è per sabato 29 aprile 2023 alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Egidio di Bagnara, dove saranno due le corali che celebreranno attraverso il canto, il santo patrono d’Italia, in un abbraccio musicale che parte dalle Marche, con la presenza della Corale “Cristo Re” di Numana (AN) diretta da Alex Chellumbrum, fino ad arrivare alla locale Corale “Santa Cecilia” di Nocera Umbra diretta dal maestro Michele Fumanti. Insieme, quindi, concluderanno il loro omaggio musicale al Santo con l’esecuzione del celebre “Fratello Sole, Sorella Luna” di Riz Ortolani, alla sorgente del fiume Topino, celebrato anche nel XI canto del Paradiso da Dante Alighieri. La Corale Santa Cecilia sarà poi protagonista nella tappa di La Verna (AR) il prossimo sabato 3 giugno, animando la Liturgia presso il Santuario eretto dove San Francesco ricevette le stimmate nel 1224 ed eseguendo il concerto di apertura.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/04/2023 09:08

Redazione