Elezioni Gubbio: ecco i nomi della lista del Movimento 5 stelle a sostegno della candidata Alessia Tasso

A Gubbio il Movimento 5 Stelle ha presentato stamattina presso la Scoietà Operaia la lista per le prossime elezioni amministrative a sostegno della coalizione progressista per Alessio Tasso sindaca. All'evento ha. partecipato cittadini, simpatizzanti e attivisti del M5S.

In sala anche il sindaco uscente Filippo Mario Stirati che ha espresso il suo sostegno alla lista, sottolineando l'importanza di una politica locale attenta e responsabile. Il coordinatore del M5S Umbria e consigliere regionale Thomas De Luca insieme alla deputata Emma Pavanelli hanno ribadito come il Movimento 5 Stelle continui a rappresentare una forza di cambiamento positivo per la comunità.

Di seguito i nomi della lista:

Mauro Salciarini

Rodolfo Rughi

Angelo Ghirelli

Federico Allegrucci

Luca Binacci

Leonardo Rossi

Claudia Marchi

Euro Urbani

Marcello Fiorucci

Italo Piccotti

Paola Pierini

Sofia Tsiouri

Loredana Smacchi

Michele Biondi

Francesca Piccotti

Piero Pierotti

Barbara Pacifici

Gubbio/Gualdo Tadino

27/04/2024 21:15

Redazione