Fa 500 chilometri a piedi per portare ad Assisi il suo cavallo cieco

Dalla Basilicata ha percorso 500 chilometri a piedi, con il suo cavallo cieco, per arrivare ad Assisi e pregare San Francesco, protettore degli animali e avere una benedizione speciale per Jay, il suo amico a quattro zampe. Una storia che vede protagonista Cono La Veglia, barista di 23 anni, partito il 23 settembre scorso da Lagonegro e che nel pomeriggio di domenica è arrivato davanti alla Basilica di San Francesco, insieme al suo amato cavallo, che lo ha seguito in questa avventura. A raccontare la sua storia è Visit Assisi, pagina social ufficiale del settore turismo del Comune umbro. Quello di Cono La Veglia è stato un viaggio spirituale molto intenso, attraversando sempre a piedi, accanto a Jay, diverse regioni italiane, con ripari di fortuna. Una volta ad Assisi ha fatto benedire il suo cavallo di 14 anni, affetto da glaucoma. Portando "sulla tomba di Francesco anche le speranze e le preghiere della gente che ha incontrato lungo il percorso fino ad Assisi" si legge sulla pagina social. Ad accoglierlo, oltre ai frati del Sacro Convento, anche la sindaca di Assisi Stefania Proietti mentre a sorpresa, da Lagonegro è arrivata anche la sua famiglia. Per Cono e per Jay anche il "Testimonium", documento rilasciato dalla Statio peregrinorum San Francesco Assisi, che certifica l'avvenuto pellegrinaggio.

Assisi/Bastia

23/10/2023 10:00

Redazione