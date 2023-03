Fir Umbria, bene la selezione under 17 impegnata a Roma

Trasferta per 24 under 17 umbri (classe 2007) che hanno preso parte alla competizione interregionale, organizzata da Fir e gestita dalla Fir Lazio, che si è tenuta domenica scorsa presso il campo Villa Pamphili Rugby di Roma. Oltre alla rappresentativa dell’Umbria, erano presenti quelle delle regioni Marche, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Toscana e Campania.

“Molto bene la partecipazione, stiamo riuscendo a creare un bel gruppo che pian piano si comincia ad allenare con regolarità. Nelle partite si sono viste queste cose buone, altre da aggiustare ma ci sta visto che è una selezione e non una squadra che gioca sempre insieme. Siamo molto soddisfatti di come stanno reagendo i ragazzi, che ci hanno fornito degli ottimi stimoli e spunti per il lavoro futuro. Finalmente quest’anno l’Umbria riesce ad esprimere una selezione di soli nati nel 2007: abbiamo un buon numero su cui lavorare per creare la qualità necessaria che competa ad una selezione regionale. La strada è buona ed ora è il turno dello staff di dare quella marcia in più”, ha dichiarato il tecnico Alessandro Speziali che ha accompagnato i ragazzi in trasferta insieme ai colleghi Luca Mion e Giulio Battistacci.

Il prossimo appuntamento con una competizione interregionale under 17 è fissato per il 16 aprile.

