Foligno: insediato il nuovo comandante della stazione carabinieri

Il Maresciallo Capo Valerio Morabito è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Foligno.

Classe 1978, originario di Assisi, sposato e padre di un figlio, il Mar. Ca. Morabito ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 1998 arruolandosi come Carabiniere e prestando servizio prima presso l’8° Battaglione Carabinieri Lazio di Roma e successivamente presso la Compagnia Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze dove è stato impiegato sia in servizi di ordine pubblico sia in servizi di supporto all’Arma territoriale.

Successivamente, nel 2012, dopo essere stato nominato Maresciallo, viene trasferito alla Stazione Carabinieri di Firenze Rovezzano, dove ha prestato servizio fino ad aprile 2023.

Nel corso della carriera il Mar. Ca. Morabito ha svolto servizio nelle missioni internazionali all’estero nei Balcani, Iraq ed Afghanistan.

E’ insignito delle seguenti onorificenze:

Croce d’argento per 16 anni di anzianità di servizio;

Croce commemorativa per la partecipazione alle missioni internazionali di pace;

Medaglie NATO per la partecipazione alle missioni nei Balcani ed in Afghanistan.

Foligno/Spoleto

19/04/2023 11:14

Redazione