Galleria della Guinza, approvato emendamento per raddoppio Marchetti (Lega): 'Traguardo storico per l'Umbria'

"Dopo anni di battaglie, grazie al lavoro e alla determinazione della Lega, il raddoppio della Galleria della Guinza diventerà finalmente realtà. Con un emendamento, l'intervento è stato inserito tra le opere da progettare con priorità da Anas nell'ambito del contratto di programma 2021-2025, approvato oggi nelle Commissioni VIII e IX della Camera durante l'esame del decreto Infrastrutture del ministro Matteo Salvini": lo annuncia il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria. "Un passaggio fondamentale - spiega Marchetti in una nota - che riconosce il valore strategico di un'infrastruttura chiave per completare il corridoio della E78 Grosseto-Fano, collegando in modo moderno ed efficiente Tirreno e Adriatico, attraverso tre regioni produttive: Toscana, Umbria e Marche. Distretti industriali di eccellenza, da Arezzo all'Alto Tevere fino alla provincia di Pesaro-Urbino, potranno contare su un collegamento più rapido e sicuro, con un impatto concreto su tempi e costi di trasporto. Una condizione essenziale per rafforzare la competitività del nostro tessuto economico. Il raddoppio della Guinza non è solo un tunnel: è un'arteria vitale per la logistica delle imprese, per l'attrattività dei territori, per il rilancio del turismo e per colmare finalmente il divario infrastrutturale che penalizza da troppo tempo le aree interne". "Oggi - conclude - il Parlamento ha fatto la sua parte. Ora tocca ad Anas procedere con la progettazione e lo sviluppo dell'intervento, utilizzando le risorse già stanziate nel contratto di programma. Lo avevamo promesso, e come sempre, abbiamo mantenuto la parola data".

Città di Castello/Umbertide

08/07/2025 13:30

Redazione