Ghiaccio e neve, lo spettacolo bianco nell'oasi di Colfiorito

L'oasi naturalistica di Colfiorito completamente imbiancata, con ampie porzioni d'acqua trasformate in lastre di ghiaccio: è lo spettacolo che propone l'altopiano al confine tra Umbria e Marche, a ridosso dell'Appennino, dopo la nevicata abbondante e copiosa caduta nella giornata del 6 gennaio. Nel Parco naturale di Colfiorito - conosciuto anche come la palude di Colfiorito - l'acqua dell'oasi risulta ghiacciata per larghi tratti, una condizione che non si verificava da alcuni anni. In alcune zone la superficie è completamente ricoperta da una spessa lastra di ghiaccio, mentre in altre l'acqua è rimasta libera: proprio qui si sono rifugiati gli animali acquatici che popolano l'area protetta. Lo scenario è particolarmente suggestivo, con il contrasto tra la neve che avvolge la vegetazione e l'acqua dell'oasi che riflette il bianco circostante. A rendere ancora più affascinante il paesaggio, la presenza di numerosi uccelli: pettirossi, merli e altri piccoli volatili sono impegnati nella ricerca di cibo, con i merli che scavano sotto la neve. Colpiscono anche i grandi nidi, ricoperti di neve, visibili nella palude. L'oasi ospita anche aironi e ogni anno registra il transito di centinaia di specie di uccelli, confermandosi uno dei principali siti naturalistici dell'area. Nonostante la nevicata, la viabilità sull'altopiano del comune di Foligno risulta al momento buona e numerose famiglie hanno raggiunto il parco per godersi lo spettacolo della natura, tra neve, acqua ghiacciata e fauna selvatica.

Gubbio/Gualdo Tadino

07/01/2026 13:17

Redazione