Giovedì 23 giugno il convegno “Valorizzare il passato per costruire il futuro. Da Montecorona a Fonte Avellana: eremi e società”

Giovedì 23 giugno alle ore 17 presso il ristorante “L'Abbazia” di Montecorona si svolgerà il convegno “Valorizzare il passato per costruire il futuro. Da Montecorona a Fonte Avellana: eremi e società” organizzato dal Comune di Umbertide e dall'associazione Eticamente e patrocinato dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria. L'incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Umbertide Luca Carizia, della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e del vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni. A coordinare il convegno sarà il presidente dell'associazione Eticamente, Vincenzo Silvestrelli. Seguiranno gli interventi dell'abate dell'Abbazia di San Pietro di Perugia Dom Giustino Farnedi, del priore dell'eremo di Fonte Avellana Dom Gianni Giacomelli, dell'editore Raffaele Monti e del presidente di Italia Nostra Umbria, Luigi Fressoia. L’Abbazia di Montecorona rappresenta una presenza storica e culturale millenaria nel territorio di Umbertide e nella valle del Tevere. Le sue mura indicano un grande passato, in parte silenzioso, in parte tornato a nuova vita. L’Abbazia ebbe un grande ruolo nello sviluppo del territorio. Ad essa fu collegato più tardi anche l' Eremo di Montecorona i cui monaci furono protagonisti di molte vicende della comunità. Il Comune di Umbertide ha inteso ridare attenzione a questa storia, ricercando i collegamenti fra il passato ed il presente e guardando al futuro che si costruisce partendo dalle tradizioni e dai valori. Montecorona da un millennio è una presenza costante. La presentazione di un cammino fra Umbria e Marche, che sarà illustrato nel convegno, è un elemento che può far riscoprire tradizioni, santi e borghi. Questo incontro è il primo di una serie di appuntamenti volti a divulgare aspetti del monachesimo avellanita e camaldolese poco noti e, in particolare, l’attenzione che esso ha posto nel migliorare profondamente le condizioni culturali e sociali delle popolazioni vicine alle abbazie e agli eremi. E' inoltre in fase di costituzione un Comitato scientifico che si occuperà di promuovere il cammino e approfondire la storia dei luoghi.

La conferenza avrà il seguente programma:

Ore 17.00: saluto del Sindaco Luca Carizia

Ore 17:15: saluto della Presidente della Regione Donatella Tesei

Ore 17.30: saluto del Vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni

Ore 17:45: Montecorona: una storia benedettina. Dom Giustino Farnedi osb Abbazia di San Pietro Perugia

Ore 18:15: Fonte Avellana, eremo e società- Dom Gianni Giacomelli, Eremo di Fonte Avellana

Ore 18:45: Il cammino da Montecorona a Fonte Avellana- Raffaele Monti -editore Monti

Ore 19:15: I cammini come recupero dei territori –Luigi Fressoia – Presidente “Italia Nostra Umbria”

Ore 20:00: Conclusione dei lavori

Città di Castello/Umbertide

20/06/2022 13:34

Redazione