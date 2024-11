Giovedi 21 Novembre alle 17 alla Sperelliana di Gubbio la presentazione del libro "Il Mistero del Cristo Velato - l'ultimo colpo di scalpello" con le autrici Manuela e Camilla Forcina.

Giovedì 21 novembre 2024 alle ore 17,00 a Gubbio, nella magica atmosfera della bellissima sala lignea della Biblioteca Comunale Sperelliana di Gubbio in Via Fonte Avellana 8 verrà presentato per la prima volta ai lettori di Gubbio e provincia “IL MISTERO DEL CRISTO VELATO – l’ultimo colpo di scalpello”, romanzo dallo squisito sapore giallo recentemente pubblicato dalle Edizioni Universo nonché prima fatica letteraria di Manuela e Camilla Forcina, affiatate sorelle romane di professione bar woman, unite da una grande passione per l’Arte e particolarmente per la vita di chi ha fatto dell’Arte il proprio mestiere. Ed ecco così che, dinnanzi allo splendore di una delle opere ritenute tra le più belle al mondo, Manuela e Camilla si son chieste: ma come ha fatto un semplice artigiano del popolo ad elaborare un progetto di siffatta bellezza? La ricerca le sprona ad entrare nella storia scavalcando la polvere dei secoli a caccia delle altre verità.

È così che nasce la loro prima opera, un romanzo che cattura dalla prima all’ultima parola l’attenzione del lettore trascinandolo nella Napoli del XVIII secolo ove la quotidianità della gente semplice si amalgama ai lussuosi rituali dell’aristocrazia sostenuta dalle temerarie sperimentazioni della scienza. Passione, amore, tensione, rabbia, riconoscenza, frustrazione muovono le azioni dei personaggi in una trama che si tinge ora di rosso ora di nero in un quadro settecentesco ove dubbio e verità avvolgono di mistero la nascita di un’opera di bellezza impareggiabile. Nasce così “IL MISTERO DEL CRISTO VELATO – l’ultimo colpo di scalpello” che non vuol essere un riferimento di saggistica ma il frutto della fantasia di chi ha immaginato l’Oltre.

Al tavolo dei relatori che giovedì 21 novembre 2024 dalle 17,00 dialogheranno con Manuela e Camilla Forcina, siederanno Ilaria Venanzoni, archeologa e direttrice Parco Archeologico del Teatro Romano di Gubbio e Mara Fux, curatrice del progetto editoriale della Edizione Universo nonché autrice di brillanti romanzi dal sapore nazional-popolare .

Per informazioni o per confermare la propria partecipazione all’evento, telefonare al numero 075 9237632 Per prenotare la propria copia telefonare alla Libreria FOTOLIBRI al numero 075 9222541.

Informazioni sull’opera disponibili sul sito www.ilmisterodelcristovelato.it

Gubbio/Gualdo Tadino

19/11/2024 17:37

Redazione