Gli Juniores dell’UC Foligno volano anche in Basilicata con la prima vittoria stagionale di Giacomo Serangeli

È stata una domenica da vero leone quella vissuta da Giacomo Serangeli in Basilicata, in occasione del 5° Trofeo dell’Aglianico del Vulture. Sul traguardo di Maschito il corridore ternano ha infatti piazzato una zampata vincente, la prima della sua stagione, di classe e di carattere, mettendo il punto esclamativo sul momento d’oro del gruppo Juniores dell’UC Foligno, capace di imporsi in due delle ultime quattro gare disputate.

Sulle strade potentine i ragazzi diretti da Sandro Settimi hanno sfoderato un’altra prova corale di grande rilievo, in un weekend che prevedeva un doppio appuntamento tra Banzi e la già citata Maschito. Proprio nella prova domenicale, lunga 109 km, i Falchetti hanno tenuto il pallino della corsa sin dallo sparo del via, con Luca Laudi e lo stesso Giacomo Serangeli protagonisti di una serie di attacchi a turno che hanno scremato progressivamente le maglie del gruppo. Quest’ultimo è stato poi bravo a mantenersi in testa anche al momento della spaccatura decisiva, avvenuta a circa 25 km dal traguardo, aggiudicandosi il GPM di Forenza e restando poi a contatto col drappello dei migliori, ridotto ad appena 5 unità, nonostante una scivolata indolore sulla successiva discesa. A spostare gli equilibri nel finale è stato però il rientro sui battistrada di Laudi, messosi generosamente a disposizione del più veloce compagno per neutralizzare qualsiasi tentativo di allungo nei 5 km conclusivi. Un lavoro finalizzato poi alla perfezione da Serangeli, che grazie a una progressione bruciante negli ultimi 200 metri è riuscito a infilare nell’ordine Fabrizio Laino (Team Veleka) e Nicolò Pizzi (GS Gulp! Pool Val Vibrata), che avevano approfittato del tortuoso finale per lanciare uno sprint lungo. Una vittoria con la quale il classe 2007 ternano chiude idealmente una rincorsa iniziata a fine dello scorso gennaio in Olanda ad Hoogerheide, quando rimediò una brutta frattura allo sterno alla vigilia di un campionato del mondo di Ciclocross in cui sarebbe potuto essere buon protagonista. I tre mesi di stop e il lungo percorso per ritrovare la miglior condizione non hanno minato però lo spirito di un ragazzo dotato di un colpo di pedale non comune, deciso ora a recuperare anche quella maglia della nazionale vestita l’ultima volta proprio nella sfortunata trasferta neerlandese.

Oltre al successo di giornata i nerazzurri hanno fatto rientro dalla Lucania con un bottino ricco anche nelle classifiche accessorie. Serangeli ha infatti primeggiato, in virtù del 5° posto ottenuto a Banzi, anche nella speciale graduatoria della combinata, mentre Lorenzo Polise, ottimo 4° sabato al termine di una giornata condotta sempre all’attacco, ha fatto sua la maglia riservata al leader dei traguardi volanti. Più di un motivo per festeggiare dunque per l’UC Foligno e per il suo presidente Moreno Petrini, che possono godersi una formazione Juniores che, risultati alla mano, si sta dimostrando tra le più in forma del panorama nazionale in questa porzione estiva del calendario. Estate che proseguirà sabato con l’impegno casalingo della Coppa San Michele, dove i Falchetti punteranno senza dubbio a ritoccare il ragguardevole score delle ultime settimane.

Foligno/Spoleto

05/08/2024 09:56

Redazione