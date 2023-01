Gubbio-Ancona 0-1: decide Petrella, rossoblu' al quarto Ko filato. Braglia: "Cosi non va, troppi errori: dobbiamo tornare subito a fare grandi prestazioni"

Gubbio-Ancona in un "Barbetti" da 1700 spettatori, di cui oltre 750 arrivati dalla Marche, per il 23esimo turno del girone B di C. Braglia si affida 3-4-1-2. Si rivedono Signorini in difesa, Toscano in mediana e Arena sulla trequarti, Vazquez-Mbakogu tandem offensivo. Colavitto risponde con il 3-4-3: attenzioni puntate sugli esterni di centrocampo Martina e Mezzoni oltre al pericoloso trio d’attacco composto da Petrella-Moretti e Di Massimo. Il Gubbio parte su buoni ritmi e subito sfiora il vantaggio: dopo un minuto Rosaia batte un corner da destra, a centro area svetta Mbakogu che schiaccia a terra e va a centimetri dal palo. L’Ancona, però, si dimostra squadra solida, che sa stare benissimo in campo, chiudendosi in difesa e ripartendo con velocità come all’8°: Martina passa sulla sinistra, crossa al centro dove c’è Di Massimo che incorna, Di Gennaro è prodigioso e con la mano di richiamo strozza in gola l'urlo liberatorio al n°10 marchigiano. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti e al 22° mettono la freccia: da lancio lungo Moretti addomestica con caparbietà un possesso pulito da Petrella che vince il contrasto con Portanova, avanza sino al limite estraendo dal cilindro un mancino di rara potenza e precisione che s’incastra al’incrocio dei pali. Eurogol dell’ex Teramo e Triestina, che porta in vantaggio i suoi con il terzo gol stagionale e grande esultanza proprio sotto il folto settore ospiti dei giocatori biancorossi. I rossoblù rispondono subito con Arena che va in percussione sulla destra, scarico per Toscano che calcia ad incrociare, grande risposta di Perucchini che devia in corner. Al 34esimo contrasto in area tra Mezzoni e Corsiinelli con quest'ultimo che cade a terra: per l'arbitro Caldera di Como è tutto regolare. Al 38° ancora Gubbio, che nonostante gli errori tecnici si affaccia in avanti: corner di Arena dalla sinistra, la gira Morelli di testa, si distende Perucchini che blocca a terra. L’ultima occasione è per gli ospiti: al 43° Paolucci recupera palla e lancia Moretti, traccia interna per Simonetti che converge e calcia, blocca Di Gennaro. Si chiude quindi sullo 0-1 il primo tempo, e nella seconda frazione il Gubbio prova a rimettersi in carreggiata da subito: dopo 30 secondi palla in verticale di Toscano a servire lo scatto di Mbakogu che entra in area ma con il destro non trova lo specchio della porta. Al 61esimo ndi nuovo Ancona con la richiesta di un tocco di mano in area di Morelli dagli sviluppi di un corner, Caldera lascia giocare. Dentro Bulevardi e Di Stefano per Toscano e Mbakogu, poi campo anche pèer Spina provato a tutta fascia al posto di Corsinelli ma la grande chance per i rossoblù arriva 74°: rimpallo sfortunato nella metà campo dell’Ancona, sulla parabola a campanile De Santis non trova la sfera lasciandola disponibile per Vazquez che però perde a sua volta l'equilibrio e non riesce a coordinarsi e a colpire il pallone a due passi da Perucchini. Dentro anche Vitale per Portanova e Gubbio con un iper offensivo 3-4-3: a 10 dalla fine Arena lavora palla sulla destra, serve all’indietro Rosaia che ci prova con il sinistro ma il suo tentativo è impreciso e termina alto. All’85° è Vazquez che ci prova da una punizione decentrata sul lato sinistro dell'area, il tiro viene deviato e termina seppur di poco a lato con Perucchini che battezza la conclusione in corner. Due minuti più tardi corner di Rosaia ribattuto, ancora Rosaia la rimette in mezzo, sul secondo palo svetta Bonini, grande riflesso di Perucchini che la toglie dall’incrocio salvando ancora in angolo. È l’ultimo tentativo: finisce 0-1 al “Barbetti”, con i rossoblù che prolungano il cattivo periodo di forma e incappano nella quarta sconfitta consecutiva, rimanendo fermi a 39 punti e scivolando al quinto posto, superati proprio dall’Ancona ora a 41. Prossimo impegno previsto per sabato 22 gennaio, quando il Gubbio dovrà affrontare la complicata trasferta di Chiavari, contro l’Entella seconda in classifica, alle ore 14:30.

"Abbiamo commesso un grave errore sul gol - commenta Braglia(nella foto di Simone Grilli) nel post gara - e non è la prima volta che accade questo nell'ultimo periodo. Per il resto ho ben poco da dire ai ragazzi nonostante la sconfitta per l'impegno profuso però è palese che perdiamo partite a ripetizione in questo periodo e non va bene: dobbiamo eliminare gli errori e tornare a fare grandi prestazioni per fare punti, sin da subito, indipendentemente dall'avversario che avremo di fronte"

Gubbio/Gualdo Tadino

22/01/2023 21:30

Redazione