Gubbio: a “La Favolosa” 2025 l'ex campionessa del pedale Edita Pucinskaite

Un secondo colpo grosso è stato messo a segno dalla Speed Motor Bike per la terza edizione della ciclostorica “La Favolosa” – Memorial Mauro Procacci, in programma domenica 29 giugno prossimo a Gubbio. Dopo Claudio Chiappucci, ecco Edita Pucinskaite, ex campionessa in assoluto del pedale, che assieme al “Diablo” andrà a comporre la coppia ideale per tenere a battesimo l’evento del 2025. Edita Pucinskaite, lituana di origine ma residente da tempo a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, ha un palmares da autentica “leggenda”: trionfo al Tour de France nel 1998, al Giro d’Italia due volte (nel 2006 e nel 2007) e al campionato del mondo su strada, nel 1999 a Verona. Soltanto l’olandese Annemiek Van Vleuten è stata capace di eguagliarla nel vincere le tre competizioni. Nella kermesse iridata, poi, la Pucinskaite ha conquistato di nuovo in linea l’argento a Lisbona nel 2001 e due bronzi: il primo sempre in linea nel 1995 a Guitama e il secondo - ancora nel 1999 a Verona - nella prova a cronometro. Edita Pucinskaite vanta inoltre un singolare primato: nel Tour vinto, battendo la forte italiana Fabiana Luperini, ha indossato la maglia gialla dal primo all’ultimo giorno e anche in questo è la prima e finora l’unica di sempre. Si è aggiudicata infine anche diverse classiche, fra le quali il Giro di Toscana e ha partecipato a tre Olimpiadi, senza però andare a medaglia. Nel 2010 il ritiro dall’attività agonistica dopo 18 stagioni e 98 vittorie complessive. Adesso, la Pucinskaite fa parte dell’Avis Bike Pistoia, società della quale è presidente onorario, che a lei ha intitolato la Gran Fondo annuale. Con la bicicletta, quindi, un amore che continua: “Come Avis Bike Pistoia lavoriamo molto anche nell’ambito del sociale – ha sottolineato con soddisfazione la Pucinskaite – e i nostri iscritti prendono parte ad alcune ciclostoriche: a volte mi aggrego anch’io, per cui sono felice dell’invito che mi ha rivolto la Speed Motor Bike. È un piacere per me cimentarmi in manifestazioni che richiamano alla gloria e alle radici del nostro ciclismo. E siccome di tanto in tanto partecipo a qualcuna di esse, sarò più che volentieri a Gubbio per “La Favolosa” assieme a un grande campione come è stato Claudio Chiappucci”. L’incontro pubblico con appassionati e sportivi di sabato 28 giugno alle 18, nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale in piazza Grande, vedrà pertanto due grandi personaggi, invece di uno. “Era un nostro obiettivo, quello di riuscire a portare una coppia uomo-donna dai trascorsi illustri. Ci abbiamo lavorato e credo che la scelta di Claudio Chiappucci ed Edita Pucinskaite stia gratificando fin da ora l’impegno organizzativo che stiamo portando avanti”, ha dichiarato il presidente della Speed Motor Bike, Tiziano Brunetti.

24/03/2025 10:56

