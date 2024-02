Gubbio: la classe 2T5 dell’IIS “Cassata Gattapone” vincitrice nel concorso “Ursula Grohmann”

La classe 2T5 dell’IIS “Cassata Gattapone” guidata dalla Prof.ssa Menichetti Gabriella docente di Chimica, è risultata vincitrice nel concorso “Ursula Grohmann” promosso dall’Università degli Studi dei Perugia, nella categoria “Una scienziata da scoprire e raccontare”, ottenendo il secondo premio con un progetto multimediale su Irène Curie. La Commissione giudicatrice, formata dalle Professoresse Anna Laura Pisello, Giada Montanelli, Maria Giovanna Ranalli e dai Professori David e Andrea Grohmann dell’Università degli Studi di Perugia, ha premiato il lavoro per la qualità del video, dei testi e per l’aver posto l’attenzione sulla figura della Curie meno nota con un bonus da 500 euro finalizzato all’acquisto di materiali didattici o allo svolgimento di esperienze che abbiano un contenuto di divulgazione scientifica. La classe ha sviluppato la tematica della chimica nucleare sotto l’aspetto scientifico e attraverso l’analisi storica di grandi scienziati e scienziate donne che, a partire dal secolo scorso, hanno contribuito alle conoscenze attuali. Il tutto raccontato, nell’elaborato multimediale alla cui realizzazione ha fornito un importante supporto il Prof. Bonatti Marco dell’IIS “Cassata Gattapone” con le voci degli studenti. La premiazione si è svolta il 13 febbraio scorso, nell’ambito della cerimonia legata alla Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, alla presenza, tra gli altri, del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero. Il messaggio della manifestazione è volto ad incoraggiare le studentesse ad esprimere pienamente se stesse e a seguire le proprie passioni anche approfondendo lo studio delle materie scientifiche, le cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering and Math), discipline che rappresentano il fulcro della formazione degli Istituti Tecnici.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/02/2024 13:45

Redazione