Gubbio protagonista di un weekend di gusto e convivialità

Si è conclusa con grande successo la prima edizione di “Ciccia – L’Italia in 20 Salsicce” che nel fine settimana appena trascorso ha animato il centro storico di Gubbio con profumi, sapori e musica, attirando migliaia di visitatori. L’iniziativa, dedicata alla scoperta delle differenti interpretazioni regionali della salsiccia, affiancate da vini, birre artigianali e prodotti tipici, ha ottenuto una risposta straordinariamente positiva da parte del pubblico, delle realtà gastronomiche partecipanti e delle strutture ricettive. Secondo i dati comunicati dall’organizzazione, infatti, circa 40.000 persone hanno partecipato nei tre giorni, con momenti di massima affluenza nella serata di sabato. La particolarità del format - una degustazione itinerante senza tensostrutture, articolata nelle taverne storiche del centro storico - ha permesso di valorizzare gli scorci della città senza concentrazioni oppressive. Le casette in piazza Quaranta Martiri hanno ospitato esclusivamente la biglietteria, mentre le attività di degustazione e intrattenimento si sono sviluppate senza soluzione di continuità tra vicoli, taverne e piazze. Ogni regione italiana era rappresentata da macellai selezionati, accompagnati da panifici locali, cantine e birrifici regionali, così da offrire ai visitatori un’esperienza gustativa completa e coerente. La musica dal vivo e gli spettacoli diffusi hanno animato ogni angolo della città. Due concerti principali, uno venerdì e uno sabato, hanno catalizzato grande partecipazione, mentre eventi collaterali e attività per bambini hanno allargato l’offerta a un pubblico eterogeneo. Particolarmente apprezzata è stata l’iniziativa di un pomeriggio culturale dedicato alla scoperta delle Tavole Eugubine, che ha offerto ai partecipanti una lettura storica e territoriale del legame tra cibo, identità locale e tradizione. L’evento ha registrato una forte presenza di turisti provenienti da altre regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Marche) e dall’estero. Le strutture ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito nella notte di sabato, con ottima occupazione anche venerdì. Bar e ristoranti della città hanno lavorato intensamente per tutta la durata dell’evento, molti espositori hanno rivolto complimenti all’amministrazione e alla città per accoglienza, ordine e cura del contesto. “Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa prima edizione - sottolinea dichiara l’assessore Paola Salciarini - Ciccia ha riscosso grande successo e apprezzamento da parte del pubblico. La scelta di ospitare una manifestazione diffusa, senza una struttura rigida centralizzata, ha permesso di valorizzare ogni angolo del centro storico, con un’esperienza armoniosa e mai soffocante per le strade della città. I feedback positivi arrivati dagli espositori, dai visitatori e da esperti del settore confermano che Gubbio può essere un laboratorio ideale per eventi gastronomici di qualità. Insieme a Magenta Events, con Lucia Boccolini, e tutti i partner, operatori, volontari e cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di Ciccia, siamo già al lavoro per pensare a una prossima edizione che possa crescere, migliorarsi e consolidarsi nel panorama nazionale. Questo fine settimana ha confermato la capacità del centro storico eugubino di ospitare eventi di alto profilo, fondendo cultura, identità e accoglienza.

Gubbio/Gualdo Tadino

20/10/2025 12:13

Redazione