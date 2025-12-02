Gubbio: successo assoluto per la terza edizione di “Giallo Natale”, oltre 700 presenze nei tre giorni con “sold out” di Stefano Nazzi

Oltre 250 presenze al Centro Servizi Santo Spirito di Gubbio per la chiusura della terza edizione di “Giallo Natale. Mini Festival del giallo, mystery, horror” per la serata timbrata Stefano Nazzi, seguitissimo per best sellers, celebri podcast e programmi tv di successo, ora in libreria con “Predatori” che racconta il mondo dei serial killer statunitensi, tematica trainante dell'incontro moderato dalla curatrice del Minifestival Giulia Ciarapica dal titolo “Indagini nel mistero, dall'America all'Italia”. Nazzi ha ripercorso in maniera egregia le storie di personaggi come John Wayne Gacy, David Berkowitz aka “il Figlio di Sam” e Ted Bundy che hanno segnato l’età dell’oro dei serial killer a stelle e strisce narrando però anche il percorso delle donne e degli uomini che li hanno inseguiti, studiati, catalogati come due agenti dell’FBI, Robert Ressler e John Douglas, che iniziarono ad analizzare i profili degli assassini seriali e poi a parlare con loro cambiando anche la semantica in materia con termini come “profiling” e “mindhunters” che oggi sono di utilizzo comune. Storie che riguardano un ampio spaccato di epoca statunitense intrecciate a quelle di efferati assassini seriali della nostra penisola come Angelo Izzo e Donato Bilancia, con interazioni plurime con il folto ed interessato pubblico presente. Un ultimo giorno che peraltro aveva avuto come incipit "Profondo Giallo - Sfida all’ultimo Quizzote“, generata dalla collaborazione tra “I Misteri di Gubbio“ e "Don Quizzote", il game show ideato da Capa e Cape (alias Gianluca Capacciola e Sebastiano Ramacci). Due team, composti da studenti dell’IIS Cassata-Gattapone di Gubbio (indirizzi Biologico, Informatico, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo) e del Liceo Casimiri di Gualdo Tadino (Liceo Scientifico, Scientifico opzione scienze applicate e Linguistico) si sono sfidati attraverso una serie di giochi per dimostrare la loro conoscenza del genere letterario protagonista del Festival, con particolare attenzione a "Il cane di terracotta" di Andrea Camilleri, di cui ricorre il centenario della nascita. La sfida letteraria peraltro sarà trasmessa nei prossimi giorni dall'emittente televisiva regionale TRG, canale 13 del digitale terrestre. E poi ottimi riscontri sia di presenze che di interazioni con il pubblico nella Sala Ex Refettorio della Sperelliana per l'incontro di Salvatore Santangelo, curatore del saggio “Yog-Sothothery. Oltre la soglia dell'immaginario di H.P. Lovecraft”. Santangelo, assieme a Giovanna Pietrini, ha condotto i presenti nell’opera del celebre scrittore di letteratura “Weird”, in occasione del 135esimo anniversario della sua nascita tra orrori inenarrabili, intelligenze aliene e inedite creature che popolano l'onirico ed originale ciclo narrativo lovecraftiano, per uno scrittore che è stato quasi ignorato durante la vita terrena per poi divenire, dopo la sua morte, personaggio di culto nonchè autore imprescindibile del ‘900, capace di contaminare e influenzare un voluminoso caleidoscopio di culture e sottoculture tra letteratura, cinema, fumetti, videogiochi e musica. Alla fine sono state circa 700 le presenze complessive dove spiccano tanti giovani e giovanissimi nella tre giorni della terza edizione di “Giallo Natale” contando anche le serate dedicate al Mostro di Firenze con Roberto Taddeo e ai Delitti di Garlasco e Perugia con Valentina Magrin, in un trend che è cresciuto in maniera esponenziale dal 2023 ad oggi. “Un Minifestival che ormai è un vero e proprio Festival” ha dichiarato sul palco della Sperelliana l'assessore alla Cultura del Comune di Gubbio Paola Salciarini, con grande soddisfazione per numeri e contenuti da parte dell'intera macchina organizzativa, ovvero Comune di Gubbio, Biblioteca Sperelliana l'associazione “I Misteri di Gubbio” con il contributo di numerosi partner(Sezione Soci Coop, Euristica, Cooprogetti, Noleggi Martinelli, Il Garden e Libreria Fotolibri). “Stiamo già guardando all'edizione 2026 – ha detto la curatrice Giulia Ciarapica - sempre mettendo al centro il tema del True Crime ma includendo anche tante altre novità e ospiti eccellenti per far ulteriormente evolvere una manifestazione che in questi tre anni ha già mostrato una crescita esponenziale. Non ci accontentiamo però e la nostra intenzione è che l'edizione 2026 sia ancora più pazzesca”. “Giallo Natale” 2025 ha però ancora sulla propria tracklist un affascinate “Ghost track” per quello che funge da interessantissimo “Spin off” del Minifestival, sempre legato allo sconfinato universo dei “Cold case” che arriva proprio dall'Umbria e datato ormai 32 anni or sono: Mercoledì 3 Dicembre alle 18 alla Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana arriva “L’alfabeto del sangue. Chi ha ucciso Mara Calisti?“ di e con Alvaro Fiorucci, giornalista e scrittore che ha seguito e narrato in prima linea alcuni dei più clamorosi casi di cronaca del Belpaese. Nell'incontro moderato da Gianluca Sannipoli, Fiorucci discuterà di questa oscura vicenda con il colonnello Giovanni Orienti dei Carabinieri RIS. Nel libro, difatti, c’è il racconto di come è stata cercata e non trovata la verità sull’omicidio di Mara Calisti, uccisa con una coltellata nella sua abitazione di Todi il 15 luglio 1993. Una delle tante donne uccise in quell’estate italiana, l'ennesimo femminicidio che ancora nessuno chiamava così. Appuntamento Mercoledì 3 Dicembre alle 18 alla Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana, per un evento a ingresso libero e gratuito

