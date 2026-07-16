Gubbio: venerdi 24 Luglio al Teatro Romano arriva "Truculentus", riadattamento in chiave contemporanea del capolavoro di Plauto

Nell'ambito della stagione estiva del Teatro Romano di Gubbio, Venerdi' 24 Luglio arriva "Truculentus": Un capolavoro della Commedia Classica, in una storica ed acclamata edizione, considerata da insigni studiosi come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia, oggetto di studio presso la prestigiosa Università di Urbino “CARLO BO”.

Pur considerato da Plauto uno dei suoi capolavori, “TRUCULENTUS” è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa: tipici caratteri della comicità plautina, che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. La toccante e originale riscrittura di Vincenzo Zingaro riesce a donare nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni ’30, in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo.

Un “Amarcord” dagli echi felliniani, che ci trasporta in un’onirica e scoppiettante vita di provincia, dove i personaggi plautini si trasformano in ritratti familiari, a dimostrazione di quanto il teatro latino abbia un radicato fondamento nella vita del nostro Paese. Una rappresentazione di Plauto “illuminante”, come è stata definita da insigni studiosi, divertente e commovente, che ci fa scoprire quanto il commediografo latino sia veramente un nostro “contemporaneo”.

Lo spettacolo rappresenta una tappa significativa nell’importante percorso di rivisitazione del Teatro Classico che Vincenzo Zingaro, alla guida della Compagnia CASTALIA, considerata una delle Compagnie Teatrali più prestigiose nell’allestimento di commedie classiche a livello nazionale, porta avanti da 34 anni, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, al Teatro ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico), sede della Compagnia (riconosciuto dal Ministero della Cultura come CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE) e in prestigiosi Festival (OSTIA ANTICA, TAORMINA, PAESTUM, POMPEI, SEGESTA, FERENTO, TEATRI DI PIETRA, LEUCIANA, VENOSA, SARSINA, PIETRABBONDANTE, FORMIA, VOLTERRA, GUBBIO, ANAGNI, ALBA FUCENS e tanti altri). Un progetto culturale unico in Italia, che ha coinvolto con entusiasmo centinaia di migliaia di giovani e che da anni è oggetto di studio e di Tesi presso prestigiose Università italiane ed europee. Per il suo progetto trentennale dedicato al Teatro Classico, nel 2023, Vincenzo Zingaro è stato premiato alla CAMERA DEI DEPUTATI come “eccellenza nazionale".

Gubbio/Gualdo Tadino

16/07/2026 15:34

Redazione