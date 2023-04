Harakiri Gubbio: non super Di Stefano, la Torres impatta (2-2) al 92esimo in 10 uomini. Rossoblu' ora 5° a 90' dal termine. Braglia: "Abbiamo smesso di giocare nella ripresa"

Nel penultimo turno del girone B di C il Gubbio non va oltre il 2-2 casalingo con la Torres e, a 90 minuti dal termine della stagione regolare, scivola dalla quarta alla quinta posizione (Carrarese ora a +2 dopo 2-1 sulla Lucchese). Immediato vantaggio con Di Stefano di puro opportunismo, impatta Diakite' di testa da azione d'angolo ma ancora Di stefano con una superba acrobazia riporta avanti il Gubbio. Quindi doppio giallo a Carminati da parte dell'arbitro maria Marotta di Sapri e Torres in dieci uomini già dal primo tempo ma nella ripresa il Gubbio non riesce ad incidere nonostante l'uomo in piu' e in pieno recupero arriva il 2-2 di Lisai su giocata di Scappini. Ora ultimo turno con il Pontedera in terra toscana(domenica 23 ore 14.30) dove può accadere davvero di tutto, visto che i rossoblu' possono ancora arrivare quarti(sperando in un passo falso marmifero) ma in caso di sconfitta potrebbero incredibilmente chiudere anche in settima posizione.

"Primo tempo discreto, poi nella ripresa abbiamo smesso di giocare - sottolinea Braglia nel post gara - concedendo troppo alla Torres e non sfruttando la superiorita' numerica. Per questo il pareggio è risultato assolutamente giusto. Noi ci siamo complicati la vita da soli e abbiamo gettato alle ortiche una grande occasione. Dobbiamo dare tutto a Pontedera ma è chiaro che, per quanto riguarda il quarto posto, ora non dipende soltanto più da noi".

Gubbio/Gualdo Tadino

15/04/2023 20:37

Redazione