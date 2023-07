I Falchetti dell’UC Foligno volano all’Autodromo di Imola

Weekend ricco di emozioni e anche di risultati di spessore per i portacolori dell’UC Foligno impegnati nel 27° GP Fabbi di Imola. Anche quest’anno l’atmosfera unica dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sede di una due giorni di gare dedicate alle categorie Allie, Esordienti e Giovanissimi, ha esaltato oltremodo i Falchetti, che si sono resi protagonisti per tutto l’arco della manifestazione. Ad aprire le danze in grande stile sono stati proprio i Giovanissimi dell’UC Foligno Start, che si sono issati, nella mattinata di sabato 22 luglio, in vetta alla classifica a punti per società. Un successo di squadra roboante in virtù dei 250 partenti complessivi, andati a sfidarsi su un tracciato di 1,3 km, da ripetere più volte a seconda della classe d’età, allestito tra il rettilineo d’arrivo e la pit lane del celebre circuito automobilistico. Più che intimorire il livello della contesa ha dato addirittura una marcia in più al gruppo diretto da Daniela Zaccardi e Stefano Tracolli, capace di strappare ben 4 successi individuali con Aurora Bolletta (G6), evasa in solitaria a 3 km dalla conclusione, Matteo Cruciani (G2), Alessandra Luna (G5) e Lorenzo Moretti (G6). Mirabile anche l’interpretazione tattica di quest’ultimo in quella che era la batteria regina di giornata, controllata alla perfezione sino allo sprint finale, preso di petto con una progressione lunghissima lanciata insieme al compagno Damiano Tracolli, ottimo 3° e a sua volta autore di una prova maiuscola. La pattuglia nerazzurra ha quindi confermato tutte le sue qualità anche in uno dei palcoscenici di grido della stagione, dopo aver palesato un predominio a tratti anche netto nelle gare all’interno dei confini regionali. Grandi meriti alla competenza e alla lungimiranza dello staff tecnico, che ha saputo assicurare fin qui il massimo coinvolgimento di tutti gli elementi del team e anche delle solide basi tecniche per affrontare le insidie delle corse di gruppo. Quello dei Giovanissimi non è stato però l’unico exploit di un weekend che ha visto tra i suoi principali protagonisti anche l’Esordiente di I anno Francesco Ballarani. Il folignate classe 2010 ha rischiato di far saltare il banco gettandosi all’attacco a 3 giri dalla conclusione, in una gara di ben 103 partenti che prevedeva 6 tornate complessive, di 4,9 km ciascuna, dell’intero anello di Imola. Un’azione condotta inizialmente in solitaria e poi alimentata anche dal rientro di Damiano Ferrante (Vangi-Sama Ricambi-Il Pirata), insieme al quale Ballarani è riuscito a presentarsi all’ultimo km con ancora una manciata di secondi di vantaggio sul gruppo in caccia. Il sogno vittoria è quindi sfumato solo negli ultimi 200 m per mano del campione regionale veneto Gioele Libertani (Industrial Fornitore Moro), bravo a bruciare i due battistrada con un perentorio colpo da finisseur. Il portacolori dell’UC Foligno dal canto suo è stato straordinario nel resistere al ritorno del resto del plotone, coronando un la piazza d’onore una prova sugellata anche dalla vittoria nel GPM posto tra la curva Tosa e la Piratella e dal premio della combattività. Tra i ragazzi allenati da Fortunato Baliani infine si è distinto pure Giuseppe Gallo, 6° al traguardo dopo aver ben protetto la fuga del compagno.

Foligno/Spoleto

24/07/2023 11:55

Redazione