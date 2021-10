Il Gruppo Astrofili Monte Subasio organizza una serata osservativa della Luna

Il Gruppo Astrofili Monte Subasio ha aderito all'invito della NASA organizzando, in collaborazione con Umbria Green Festival e con il patrocinio della Confraternita del SS Sacramento di Porziano, una serata osservativa della Luna mettendo a disposizione dei visitatori i telescopi dell’associazione. L’International Observe the Moon Night è un evento pubblico mondiale che incoraggia l'osservazione, l'apprezzamento e la comprensione della nostra Luna e la sua connessione con la scienza planetaria, l'esplorazione e la cultura umana della NASA. Questo evento annuale mette in contatto scienziati, educatori e appassionati di luna di tutto il mondo. L'evento avrà luogo presso l’Osservatorio Astronomico di Porziano dalle ore 21:00 alle ore 23:00 e consisterà nell’osservazione al telescopio della Luna.

Assisi/Bastia

12/10/2021 16:11

Redazione