Il Gubbio cala la "manita": 5-2 al Sestri con doppio Spina, Di Massimo, Udoh e Pirrello. Decisivo Vettorel, Rossoblu' a quota 20 in ottava piazza.

14esimo turno del girone B di C ed è Gubbio-Sestri Levante al "Barbetti". 4-2-3-1 per Braglia con Frey assieme a Di Massimo e Spina sulla trequarti a supporto di Udoh, 4-3-3 ibrido per Barilari con il classe 2004 scuola Milan Gala in avanti assieme a Margiotta e Forte. 18esimo minuto: Udoh imbecca Spina, palla ben calibrata sul corto per Di Massimo che in area piccola anticipa Furno e di collo esterno trafigge Anacoura per l'uno a zero Gubbio. Terzo sigillo in campionato per il nativo di Sant'Omero che finalizza con freddezza e tempismo una trama concepita e rifinita dall'intero reparto d'attacco eugubino. E al 25esimo è proprio di Massimo a pescare il movimento in profondità di Spina, controllo e sinistro fuori misura. 27esimo minuto: iniziativa di Forni che mette in mezzo da sinistra, Signorini contrae il mancino di Forte ma Casolari svirgola, irrompe Sandri che pesca Troiano, primo tentativo murato ancora da Signorini ma la sfera torna a Sandri che di sinistro fredda Vettorel sul primo palo. Risolve il flipper per il pari Sestri il centrocampista ex Caratese alla prima segnatura assoluta tra i professionisti e contesa di nuovo in parità. Braglia già al 38eimo toglie Frey per Portanova tornando alla difesa a tre e nella ripresa gli equilibri saltano di nuovo al 54esimo: Uno due al limite tra Di Massimo e Spina che calcia di sinistro, la deviazione di Regini beffa Anacoura che riesce con un guizzo a cambiare direzione ma non a deviare la sfera che termina la sua corsa in fondo alla rete. Rossoblu' di nuovo in vantaggio grazie all'intesa vincente dei suoi elementi più fantasiosi ma la partita resta apertissima ed ha un ulteriore doppia svolta 120 secondi dopo: deliziosa assistenza di Gala per Forte che alle pendici dell'area piccola calcia di destro a botta sicura ma il riflesso di Vettorel è spettacoloso quanto salvifico per il Gubbio che ribalta fulmineamente l'azione e la differenza, dopo la super parata del portierone veneto, è generata sempre dal trio d'attacco: sul rilancio a tutto campo di Morelli difatti Udoh protegge splendidamente palla su Podda e serve nel mezzo spazio Di Massimo, servizio al limite a Spina che si sposta il pallone sul sinistro, manda fuori giri Grosso ed estrae una conclusione potente e precisa sul primo palo che s'insacca poco sotto l'incrocio: dal possibile 2-2 al 3-1 in un amen ed esulta ancora il numero 28 rossoblu' che con la doppietta odierna sale a quota 4 sigilli in campionato. Finita? Assolutamente no, perchè al minuto 62 l'immaginifica verticalizzazione di Sandri pesca il taglio di Forte che brucia sul tempo Pirrello e batte Vettorel in uscita per il gol del 3-2. Non c'è fuorigioco ed è la Quinta marcatura stagionale per il numero 7 del Sestri su mirabolante imbucata di Sandri e corsari di nuovo a -1. 70esimo minuto: doppia conclusione dal limite di Rosaia sempre contenuta dalla difesa ligure, sul secondo tentativo la palla finisce però a Pirrello che, in una rara ma efficace sortita offensiva, dribbla secco Anacoura in uscita e quasi da fondo campo deposita in fondo al sacco per il 4-2 Gubbio. Primo gol in maglia rossoblu' per il difensore ex Pordenone e sono di nuovo due le reti di differenze fra le contendenti. 72esimo minuto: Mercadante tiene vivo un pallone sull'out sinistro, la retroguardia del Sestri si dimentica di Udoh che controlla, si gira in un fazzoletto e calcia da posizione ravvicinata ma defilata, la palla passa sotto le gambe da Anacoura e finisce in rete dalla porte opposta. 5-2 che stila definitivamente i titoli di coda sulla partita e terza realizzazione stagionale per l'attaccante nativo di Reggio Emilia. Sale a quota 20 il Gubbio (foto di Simone Grilli) che, complice la classifica cortissima, è ora ottavo ma di fatto ad appena un punto dal quinto posto: domenica alle 14 trasferta in Sardegna contro la Torres per la compagine di mister Braglia.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/11/2023 20:52

Redazione